Обзор фирменного поезда «Волга».

Фирменный поезд «Волга» курсирует по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Данный маршрут является одним из популярных на Горьковской железной дороге. Предлагаем подробный обзор о поезде, маршруте, услугах и другую полезную информацию о составе.

Начнем с краткой истории «Волги». Уже из названия понятно, что поезд назвали в честь одной из крупнейших рек России. И не зря, ведь город Нижний Новгород (ранее Горький) стоит на слиянии рек Волга и Ока. Первый состав отправился из города Горький в Ленинград осенью 1976 года.

Фирменный поезд преодолевает расстояние в 1102 километра в одну сторону. Отправление в вечерние время и прибытие утром до города назначения. Поезд «Волга» 059А следующий до Нижнего Новгорода отправляется с Московского вокзала и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В данном направлении поездка составит 13 часов 8 минут, по маршруту поезд делает 13 остановок. Самые долгие стоянки: Торфяное – 20 минут, Болдино – 17 минут. В обратном направлении поезд «Волга» 059Г следует 13 часов 59 минут. По маршруту поезд делает 13 остановок, самые долгие стоянки: Москва (Курский вокзал) – 18 минут, Петушки – 16 минут. Маршрут проходит по территории разных областей и делает остановки в следующих крупных городах: Дзержинск, Владимир, Москва и Тверь.

К данному составу применяется динамическое ценообразование. Поэтому благодаря раннему бронированию билетов можно сэкономить. В продажи билеты появляются за 90 дней до отправления. Сравнить цены на этот и другие поезда по данному направлению можно на нашем сайте.

Состав поезда может меняться в зависимости от времени года и спроса. Точную схему вы увидите при бронировании билетов. Классическая схема, представленная на официальном сайте ЖД выглядит так: вагоны СВ бизнес-класса (оборудованы видеоустановками); купейные вагоны эконом-класса; купейные вагоны; плацкартные вагоны. Кроме того, есть штабной вагон, где есть специализированное купе, предназначенное для перевозки одного инвалида и сопровождающего лица. Для обеспечения личной безопасности поезд сопровождается сотрудниками милиции.

Как и любой фирменный поезд, «Волга» имеет определенные услуги и удобства для пассажиров. Пассажирам купейных вагонов и СВ в пути следования предоставляется один рацион питания, входящий в стоимость билета. Еду из вагона-ресторана можно заказать прямо из своего купе. Причем насладиться блюдами можно как в самом вагоне-ресторане, либо в купе. Кроме того, при изготовлении блюд учтут ваши пожелания, к примеру, если вы питаетесь по определенной диете или детям требуется отдельное меню. В вагонах бизнес-класса на выбор предоставляется ланч-блок или горячее питание. В штабном вагоне, помимо удобств для лиц с ограниченными возможностями, расположена библиотека, а также там можно погладить одежду.

В поезде есть информационные табло со всеми нужными сведениями: правилами проезда, схемой движения, оказываемыми услугами, расписанием и др. также есть громкая связь для объявлений. У проводников всегда можно купить чай, кофе, кондитерские изделия, мороженое. В вагонах всегда есть горячая вода. Пассажирам купейных вагонов выдается дорожный набор, в который входят мыло, тапочки, расческа, зубная щетка, паста, влажная салфетка и обувная губка. Данный состав входить в единую телекоммуникационную железнодорожную систем, поэтому в поезде работает бесплатный Wi-Fi. Все вагоны нового модельного ряда, оснащённые установками кондиционирования воздуха и вакуумными туалетами, раскраска вагонов — унифицированный корпоративный стиль ЖД. Ранее поезд имел синюю, фирменную раскраску.

Во всех вагонах предусмотрены медицинские аптечки, щетки для обуви и одежды, комплект посуды, настольные игры. В купе есть розетки, кнопки для вызова проводника, телевизор, индивидуальное освещение у полок. В плацкартном вагоне освещение общее.

Перевозить животных в поезде разрешено. Диких, в том числе пчел, допускаются только в багажное отделение. Мелкие животные перевозятся в переносках/клетках, главное, чтобы сумма трех измерений не превышала 180 сантиметров. Для таких пассажиров предусмотрены отдельные места, так как в некоторых вагонах запрещен провоз животных. Исключением являются собаки-поводыри, которые с хозяином могут занять любое место, главное, чтобы был намордник и поводок, а сама собака находилась рядом с хозяином. Для крупных животных возможно провоз в купе, но при полном его выкупе. Для проезда в поезде ветеринарный паспорт теперь не нужен. Контроль за провозом возложен на сопровождающих.

Что касаемо ручной клади, то каждый пассажир может бесплатно провезти багаж до 36 килограмм. Величина предметов не должна превышать в сумме 180 см (по длине, ширине, высоте). Если параметры больше, за эти вещи надо будет доплатить. За отдельную плату можно взять еще до 50 килограмм, для этого нужно взять багажную квитанцию перед отправлением на вокзале. Бесплатно можно везти инвалидные и детские коляски. И средства для ухода и реабилитации. Крупные вещи лучше сдать в багаж. Мелкие, легкие и личные вещи причисляются к ручной клади. Ручная кладь располагается в специальных местах вагона и не должна мешать другим пассажирам.

Дети до 5 лет ездят бесплатно. Но всегда для проезда оформляется бесплатный билет. Детям от 5 до 10 лет предоставляется билет со скидкой. С 10 лет берут билет по полной стоимости. Важно: в вагоне Люкс бесплатный проезд для детей действует до 10 лет. Для маленьких пассажиров предоставляется детский набор.

Поездка на фирменном поезде «Волга» всегда удобная и комфортная, поэтому состав пользуется своей популярностью. Прекрасная альтернатива путешествию на самолете.