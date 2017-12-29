Вокзал Екатеринбурга: перекресток континентального значения.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

В июне 2020 года исполняется 106 лет железнодорожному вокзалу Екатеринбурга. Он является транспортно-пересадочным узлом, активно интегрируется в городскую среду и является местной достопримечательностью. Кроме того, он один из самых больших в России и крупнейший в Уральском регионе, занимает лидирующее место по пассажиропотоку после вокзалов Москвы и Санкт-Петербурга.

Вокзал состоит из нескольких зданий: новый корпус, здание багажного отделения и два вокзальных здания, признанные памятниками истории и архитектуры. Старое здание после реставрации 2003 года стало Музеем истории, науки и техники – одной из самых популярных достопримечательностей города. Железнодорожная станция вокзала до 2010 года сохраняла советское название Свердловск-Пассажирский, после и по настоящее время Екатеринбург-Пассажирский. Главное здание вокзала за свою историю много раз реконструировали, это связано было с ростом населения, а потом и с увеличением пассажиропотока по Транссибирской магистрали. Последние и самые масштабные работы были проведены в 2018 году. Они были приурочены к Чемпионату мира по футболу, который также прошел в Екатеринбурге. Площадь вокзала составляет 19 000 кв.м., одновременно он может вместить до 5000 человек. Ежедневно услугами вокзала пользуются более 18,5 тысячи пассажиров, при этом максимальная пропускная способность составляет не более 25 000 человек.

Вокзал расположен по адресу ул.Вокзальная, д.22. Добраться на автомобиле до него не составит труда. Значительная часть Привокзальной площади используется как стоянка, поэтому проблем с парковкой машины не будет. Муниципальная парковка является общедоступной, но платной. Можно воспользоваться услугами такси. Также доехать до железнодорожного вокзала можно на регулярном общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки) и на метро до станции «Уральская», которая находится в 200 метрах.

Ежедневно из вокзала Екатеринбурга отправляются до 60 поездов дальнего следования по семи направлениям и более 180 пригородных поездов. Екатеринбург-Пассажирский является узловой станцией транссибирской магистрали. По внутрироссийским направлениям поезда следуют до Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Анапы, Кисловодска, Самары, Челябинска, Перми и других городов страны. Кроме того, вокзал обеспечивает прямое беспересадочное сообщение с Минском, Пекином, Варшавой, Гомелем и другими городами ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому этот вокзал можно назвать перекрестком континентального значения. Пригородные электропоезда идут до станций: Свердловск-Сортировочный, Керамик, Кузино, Шаля, Каменск-Уральский, Богданович, Нижний Тагил, Асбест, Баженово, Верхний Уфалей, Дружинино, Камшылов, Егоршино и других.

Вокзальная инфраструктура была адаптирована для маломобильных граждан. По всему вокзальному комплексу (в т.ч. в кассах и в залах ожидания) установлено шесть индукционных систем для слабослышащих; навигационные и информационные указатели адаптированы для людей с нарушениями зрения.

На вокзале созданы все условия для комфортного досуга, чтобы пассажиры не скучали в ожидании поезда. В здании работают кафе, бары, рестораны, множество магазинов, в том числе сувенирные. Как мы уже ранее отметили, что можно скоротать время в Музее истории, науки и техники Свердловской железной дороги (ул. Вокзальная, 14), который расположен в старом здании вокзала. В центральном зале ожидания расположено молитвенное помещение Храма Святителя Николая Чудотворца. Это еще одна местная достопримечательность. Кроме того, прогуляйтесь по привокзальной площади, здесь находится памятник промышленной архитектуры начала XX века – мельницу купца Борчанинова и памятник воинам-танкистам и труженикам тыла. В последние годы площадь часто становится местом для проведения выставок и концертов. Таким образом, возрождается заложенная в 19 веке роль вокзалов как общественных пространств и точек культурного притяжения.

Также на вокзале имеются круглосуточные справочные центры. Они расположены в фойе второго этажа и в зале касс дальнего следования. На третьем этаже вокзала расположен платный зал ожидания повышенной комфортности, комфортабельные залы ожидания, комната матери и ребенка. В зале ожидания номер четыре, предназначенном для пассажиров с детьми, установлена детская игровая зона. Также здесь есть бизнес-зал для проведения официальных приемов и встреч. Работает бесплатный wi-fi. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугами хранения багажа и ручной клади, офисными и санитарно-гигиеническими услугами, услугами пребывания либо транзитного проживания на вокзале (четвертый этаж здания). На территории есть банкоматы, парикмахерская, нейл-бар и многое другое.

Так как вокзал находится в центральной части города, вокруг множество кафе и ресторанов, помимо тех, что есть в самом вокзале. Магазины и супермаркеты, а также большой выбор отелей и хостелов. К примеру, хостел «Пенаты», мини-отель Юг, гостиница «Marins Park Hotel», отель Орион, Гостиница Кристалл.

Круглосуточно вокзал Екатеринбурга радушно встречает пассажиров, обеспечивая им комфортное пребывание в стенах вокзала. Продуманная до мелочей инфраструктура вокзального комплекса позволяет путешественникам с пользой организовать досуг до прибытия поезда – как следует отдохнуть в залах ожидания, пополнить запасы жизненных сил в кафе, ознакомиться с местными достопримечательностями, и все это – не выходя за пределы территории вокзала.