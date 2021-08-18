Особенности вагона-ресторана.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Стоит отметить, что не каждый поезд оснащен вагоном-рестораном. Экономически нецелесообразно совершать прицепку специально оборудованного вагона, который не может перевозить пассажиров, не на рейсы дальнего следования. Обычно существует следующее правило - если поездка длиться более суток, то поезд оснащается вагоном-рестораном.

Вагон-ресторан располагается строго посередине состава, рядом с вагоном, в котором располагается начальник поезда и все руководство. Связано это с необходимостью обеспечить пассажирам всех вагонов иметь возможность одинакового доступа к оказываемым услугам. Трафик перемещений людей по вагонам соответственно снижается, поезд перестает быть похожим на обычную электричку с ее большой текучкой.

Сам ресторан располагается в вагоне, который существенно отличается от стандартных. Его вместимость обычно не превышает 40 человек, которых можно разместить за столиками. Сами столики расположены у окон и стоят в два ряда. Несколько посадочных мест есть за специально оборудованным баром.

Бар в вагоне-ресторане также является собственно и кассой. Здесь производится весь денежный расчет между сотрудниками ресторанами и посетителями. На баре можно ознакомится с меню и сделать предварительный заказ по напиткам.

За баром расположена кухня ресторана. Несмотря на свою маленькую площадь, она обладает полным функционалом полноценного ресторана. Кухня оборудована холодильными камерами и складскими помещениями. Продукты всегда свежие, большая их часть является полуфабрикатами, что увеличивает время подачи блюд.

Готовые блюда в ресторане выносятся за столы официантами. В этом главное отличие вагона-ресторана от вагона-буфета. Также существуют отличия в ассортименте.

Открытие ресторана производится обычно в 8 часов утра. Смена в заведении длится 16 часов с двумя перерывами не больше 30 минут. В это время происходит генеральная уборка всех помещений и производится заготовка продуктов. За полчаса до закрытия обслуживание гостей прекращается и производится расчет всех клиентов заведения.

При большой посадке в ресторане есть возможность заказа готовых блюд собственно в сам вагон, где едет пассажир. Для этого достаточно совершить оплату на баре и высказать определенные рекомендации по времени доставки. В таком случае еду заказчику приносят официанты.

Меню вагона-ресторана не отличается большим разнообразием, но все равно имеет несколько дублированных позиций. При этом всегда есть спецпредложения, которые действуют в определенный промежуток времени. Это, в частности, касается завтраков и бизнес-ланчей. По истечении времени эти блюда заказать в кафе невозможно.

Каждый рейс готовится специальное фирменное блюдо, на который делается упор при продажах официантами. Часто на него действует сниженная цена. Но в отличие от классических ресторанов это не связано с предполагаемым истечением срока давности хранения продукции.

Классическое меню включает в себя следующие позиции:

завтраки (бутерброды, каша, яичница и пирожное. Обычно стоимость завтраков варьируется в районе триста рублей);

бизнес-ланчи (они представляют собой классическую подачу бизнес-ланчей в кафе. По умолчанию это салат, суп и горячее. Бизнес-ланчи отличаются быстрым временем подачи готовых блюд. Комплекс может стоить порядка 500 рублей. При этом есть возможность заказать позиции отдельно. Но в таком случае общая стоимость блюд вырастет - пассажиру придется оплатить большую сумму);

салаты и закуски (здесь представлены самые популярные позиции. Даже в поезде никуда не деться от цезаря и оливье);

горячие блюда и супа (они также не отличаются какими-либо изысками).

Отдельно стоит выделить горячую выпечку и сладости. Здесь самый большой выбор в ресторане. Обычно в меню представлено около 15 позиций. Их ассортимент крайне разнообразен и находится в диапазоне от чебуреков до круассанов собственного приготовления.

Отдельного упоминания заслуживает бар. Здесь можно не только насладиться горячими напитками, но и заказать алкоголь. Обычно это пиво, вино и водка. В некоторых барах в меню представлены алкогольные коктейли и несколько видов лимонадов собственного приготовления для детей. За баром можно скоротать вечерок и провести время за приятной беседой с барменом, обсудив поездку на поезде.

Но основной упор в барах делается все же на чай и кофе. Также можно приобрести фирменные морсы и компоты. В меню представлено несколько позиций бутилированной воды. Это помогает избежать проблем с приобретением напитков на станциях остановок.

Конечно цены в вагоне-ресторане отличаются в большую сторону по сравнению с классическими ресторанами. Но это с лихвой компенсируется возможностью насладиться в комфортных условиях качественным горячим питанием. Теперь пассажиры могут не беспокоится насчет возможности приобретения еды во время долгих поездок. Раньше половина багажа могла составлять еда, которая могла испортиться в жаркое время года.

Единственным минусом в вагонах-ресторанах является невозможность безналичного расчета на постоянной основе. В России сеть интернет пока еще не опутывает всю территорию страны. Во время перегонов между городами связь пропадает. Поэтому желательно всегда иметь наличность.

В заключении хочется сказать, что не стоит бояться пробовать что-то новое и не питаться в ресторане. Двадцать первый век дает все больше комфорта рядовым пассажиром. А мнение о заоблачных ценах является обычным мифом.