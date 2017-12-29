Вокзал-дворец города Красноярск — совмещение старины и инноваций

Железнодорожный вокзал Красноярск — интермодальный транспортный узел. Здесь пересекается междугородний железнодорожный транспорт и пригородного следования, а также междугородние автоперевозчики и городские маршруты. В течение года через станцию проходит более двух миллионов пассажиров. Объем пассажиропотока в день —2500 человек.
История строительства
Первое одноэтажное, каменное здание вокзала Красноярск было построено в 1895 году. Проект создан архитектором Николаем Соловьевым. В то время на станции имелся всего один путь. В 1896 году количество путей увеличилось, было построено локомотивное депо, вмещающее 25 паровозов, а также мастерские для ремонта поездов. Внешний вид мастерских не изменился и по сей день, хотя прошло уже 120 лет.
Внутри здания находились залы ожидания первого и второго класса. Фронтоны и парапеты украшали фасад. Вокзал Красноярска относился ко второму классу и был единственным в своем роде на всей Средне-Сибирской железной дороге.
В эти годы вокзал был местом, где жители города проводили свободное время — гуляли с семьями, заходили в буфет, наблюдали за поездами. Население города постепенно выросло и старого здания стало не хватать. В связи с этим в 1961 году было выстроено новое. Хотя его размер также был недостаточен, поэтому в 2000 году институт из Новосибирска «Сибжелдорпроект» стал разрабатывать новый проект. И в 2003 году началась реконструкция.
В результате работ появился шпиль на куполе средней части. На целых три этажа выросли западная и восточная пристройки, внутри них работают лифты. Теперь сооружение можно было величать «вокзал-дворец». Облицовка выполнена из самого долговечного, а также красивого материала для отделки — гранита, который поставляли на стройку отечественные предприятия, и даже привозили из Китая и Испании. Отделка внутренней части исполнена в стиле «сталинский ампир» — стены и потолок покрыты лепниной, а освещают залы большие бронзовые люстры.
Еще одним интересным украшением фасадов служат четыре циферблата швейцарских часов. Два из них повернуты на Привокзальную площадь, а другие два — на перрон. Внутри циферблатов установлена подсветка, поэтому можно видеть издалека, куда показывают стрелки. Время на часах — эталонное, так как оно постоянно синхронизируется со спутником.
Пространство, занимаемое терминалом, увеличилось вдвое и сегодня составляет 12300 метров квадратных.
Привокзальная площадь была реконструирована вместе с вокзалом. Проект разработал Андрей Касаткин. Ее главным украшением служит геральдический символ — лев с заступом и серпом, расположенный на стеле высотой 16 метров. Этот же лев изображен на гербе города Красноярска.
Кроме этого, площадь украшена тремя «поющими фонтанами» с интересной подсветкой. Световые эффекты и мелодии варьируются.
На перроне также был установлен раритетный отреставрированный паровоз «Серго Орджоникидзе».
По каким направлениям отправляются поезда
Существует большое количество поездов из Красноярска, можно добраться в следующие города:
Наиболее востребованные маршруты
Услуги и инфраструктура вокзала
ВНИМАНИЕ! Поиск потерянных вещей — можно обратиться к любому работнику вокзала или позвонить: +7(965) 912-15-60
СПРАВКА. Лучше забронировать номер заранее по телефону: +7(391) 248-16-20
Как до него добраться
Адрес терминала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица 30 июля, дом 1.
Справка: 8 (800) 775-00-00.
Работа: круглосуточно.
Доехать из города можно на автобусах: 1, 37, 55, 56, 64.
Что посмотреть рядом
Железнодорожный терминал расположен недалеко от центра Красноярска. А большая часть интересных достопримечательностей находится именно там.