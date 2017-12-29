Вокзал-дворец города Красноярск — совмещение старины и инноваций

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный вокзал Красноярск — интермодальный транспортный узел. Здесь пересекается междугородний железнодорожный транспорт и пригородного следования, а также междугородние автоперевозчики и городские маршруты. В течение года через станцию проходит более двух миллионов пассажиров. Объем пассажиропотока в день —2500 человек.

История строительства

Первое одноэтажное, каменное здание вокзала Красноярск было построено в 1895 году. Проект создан архитектором Николаем Соловьевым. В то время на станции имелся всего один путь. В 1896 году количество путей увеличилось, было построено локомотивное депо, вмещающее 25 паровозов, а также мастерские для ремонта поездов. Внешний вид мастерских не изменился и по сей день, хотя прошло уже 120 лет.

Внутри здания находились залы ожидания первого и второго класса. Фронтоны и парапеты украшали фасад. Вокзал Красноярска относился ко второму классу и был единственным в своем роде на всей Средне-Сибирской железной дороге.

В эти годы вокзал был местом, где жители города проводили свободное время — гуляли с семьями, заходили в буфет, наблюдали за поездами. Население города постепенно выросло и старого здания стало не хватать. В связи с этим в 1961 году было выстроено новое. Хотя его размер также был недостаточен, поэтому в 2000 году институт из Новосибирска «Сибжелдорпроект» стал разрабатывать новый проект. И в 2003 году началась реконструкция.

В результате работ появился шпиль на куполе средней части. На целых три этажа выросли западная и восточная пристройки, внутри них работают лифты. Теперь сооружение можно было величать «вокзал-дворец». Облицовка выполнена из самого долговечного, а также красивого материала для отделки — гранита, который поставляли на стройку отечественные предприятия, и даже привозили из Китая и Испании. Отделка внутренней части исполнена в стиле «сталинский ампир» — стены и потолок покрыты лепниной, а освещают залы большие бронзовые люстры.

Еще одним интересным украшением фасадов служат четыре циферблата швейцарских часов. Два из них повернуты на Привокзальную площадь, а другие два — на перрон. Внутри циферблатов установлена подсветка, поэтому можно видеть издалека, куда показывают стрелки. Время на часах — эталонное, так как оно постоянно синхронизируется со спутником.

Пространство, занимаемое терминалом, увеличилось вдвое и сегодня составляет 12300 метров квадратных.

Привокзальная площадь была реконструирована вместе с вокзалом. Проект разработал Андрей Касаткин. Ее главным украшением служит геральдический символ — лев с заступом и серпом, расположенный на стеле высотой 16 метров. Этот же лев изображен на гербе города Красноярска.

Кроме этого, площадь украшена тремя «поющими фонтанами» с интересной подсветкой. Световые эффекты и мелодии варьируются.

На перроне также был установлен раритетный отреставрированный паровоз «Серго Орджоникидзе».

По каким направлениям отправляются поезда

Существует большое количество поездов из Красноярска, можно добраться в следующие города:

Москва;

Пекин, Китай;

Пхеньян, Северная Корея;

Туманган, Северная Корея;

Санкт-Петербург;

Сочи, Адлер;

Анапа;

Северобайкальск;

Томмот, Якутия;

Нерюнгри, Якутия;

Тында;

Улан-Удэ;

Чита;

Владивосток;

Новокузнецк

Томск;

Самара;

Новосибирск;

Иркутск;

Кисловодск;

Абакан, Хакасия;

Таежный, Карабула;

Барнаул;

Бийск;

Усть-Илимск;

Благовещенск;

Юрга;

Таксимо, Бурятия;

Тайга;

Челябинск.

Наиболее востребованные маршруты

Красноярск — Москва;

Красноярск — Юрга;

Красноярск — Тайга;

Красноярск — Челябинск;

Красноярск — Саратов;

Красноярск — Иркутск;

Красноярск — Абакан;

Красноярск — Адлер;

Красноярск — Таксимо.

Услуги и инфраструктура вокзала

Продажа билетов на междугородние поезда производится на первом этаже, работает 12 обычных касс и одна с низкой стойкой для пассажиров в инвалидных колясках, есть терминалы для предпочитающих самообслуживание, электронная очередь. Касса продажи билетов на пригородные поезда находится у моста для пешеходов, работает: от 5.00 до 24.00, время местное. Касса для обмена билетов. Для маломобильных категорий граждан обеспечен доступ в здание с помощью лифта, который находится с западной стороны, также имеется лифт для спуска в тоннель и транспортировка на платформы и в вагон. Залы ожидания находятся на цокольном и 2 этажах. Бизнес-зал можно найти на 2 этаже, стоимость пребывания:

500 руб. — до часа;

1200 руб. — до трех часов;

2200 руб. — до шести часов.

Справочное бюро предоставляет бесплатно устные справки, и платно — письменные от 45 рублей. Например, 60 рублей — расписание движения поездов через станцию (распечатка). Громкая связь — можно сделать объявление. Цена — 140 рублей, круглосуточно. Камеры хранения размещены на цокольном этаже, работают круглосуточно:

ручная камера — 300 рублей за одно место ручной клади и 350 — крупногабаритной в сутки;

автоматическая — 300 рублей в час и 700 за 24 часа.

Услуги по работе с документами: ламинирование, сканирование (24 руб.), копирование (10 руб.), редактирование, набор текста, распечатка (26 руб.). Гигиенические услуги: душ (от 233 рублей), бытовая комната, место для перепеленания младенцев.

ВНИМАНИЕ! Поиск потерянных вещей — можно обратиться к любому работнику вокзала или позвонить: +7(965) 912-15-60

Полиция находится на цокольном этаже. Носильщики предоставляют услуги за 300 рублей — одно место багажа. Банкоматы располагаются на 1 этаже. Кафе для желающих перекусить — работает круглосуточно на 1 этаже. Медпункт круглосуточный находится на 1 этаже, Wi-Fi — бесплатный. Зал для деловых мероприятий — 1343 рубля/час. Гостиничные комнаты для пассажиров, нуждающихся в длительном отдыхе расположены на всех этажах. Имеются номера разных категорий комфортности: «комфорт», «стандарт» и «эконом». Место в сутки стоит — от 1516 и до 5448 рублей, место/12 часов — от 981и до 3020 рублей.

СПРАВКА. Лучше забронировать номер заранее по телефону: +7(391) 248-16-20

ВИП-сопровождение — 1000 рублей. Заказ этой услуги: +7(391)248-02-16. Сопровождение инвалидов и оказание необходимой им помощи. Можно отправить и получить багаж на специальных условиях (небольшие отправления). Туалеты находятся на цокольном, 1 и 2 этажах — бесплатное пользование. Церковная лавка. Аптека работает круглосуточно на первом этаже. Зарядить телефоны можно бесплатно во всех залах ожидания. Игровые площадки для детей. Помещение для пассажиров с ребенком до одного года: бесплатно только до трех часов. Хранение вещей.

Как до него добраться

Адрес терминала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица 30 июля, дом 1.

Справка: 8 (800) 775-00-00.

Работа: круглосуточно.

Доехать из города можно на автобусах: 1, 37, 55, 56, 64.

Что посмотреть рядом

Железнодорожный терминал расположен недалеко от центра Красноярска. А большая часть интересных достопримечательностей находится именно там.