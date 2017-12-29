Современная железная дорога позволяет добраться во все крупные города и многие небольшие населенные пункты. Это любимый транспорт многих путешественников, несмотря на то, что другими видами транспорта можно быстрее добраться до нужного места. Однако у поездов есть существенные преимущества. Именно благодаря им все больше туристов выбирает железнодорожный транспорт, даже если до пункта назначения тысячи километров. Разберемся, почему он стал самым любимым и какие особые преимущества у него есть.

В поезде можно расслабиться

Комфорт во время путешествия считается одним из самых главных аспектов. И в этом случае поезд выигрывает, особенно если он современный и просторный. Он мягко едет, без тряски, поэтому позволяет пассажиром полноценно отдохнуть в пути.

Поездки на автомобиле и автобусе сопряжены с такими неудобствами как пробки и тряска в пути, а свобода действий ограничивается креслом. Порой в одном и том же положении стоит провести несколько часов. Это крайне некомфортно. Обычно автобусы останавливаются раз в 2-3 часа всего на 5-15 минут. Этого времени недостаточно для комфортного путешествия.

Разнообразие направлений

Поезда ездят практически во все населенные пункты, даже в небольшие живописные деревни. Это возможно благодаря широкой железнодорожной сети. В России она достаточно обширна, поэтому в каждый регион ездит десятки туристических поездов дальнего следования.

Железнодорожный транспорт в этом аспекте существенно опережает авиаперевозки. Аэропорты расположены лишь в крупных городах или около них, поэтому придется добираться до нужного населенного пункта на автомобиле или автобусе.

Важно! Железнодорожные вокзалы расположены в удобных местах, например, в центре города или недалеко. Это позволяет путешественникам удобно добраться до станции или от перрона к гостинице, другим объектам социальной инфраструктуры.

Билеты на поезд более доступные

Здесь речь идет сразу о двух факторах: удобство покупки и стоимость. Приобрести тикет на конкретную дату можно заранее, за месяц-полтора, или же за несколько дней. Конечно, если билеты остаются в продаже, ведь спрос на железнодорожный транспорт достаточно велик. Особенно это наблюдается в период праздников и отпусков.

Стоимость билетов на поезд зачастую дешевле, чем оплата авиаперелета и поездки на автобусе. Более того, есть несколько типов вагонов и классов обслуживания, что позволяет подобрать проездной документ по оптимальной стоимости. Наиболее дешевыми будут сидячие места и полки в плацкарте, а вот за комфорт в купе, в том числе и VIP, придется доплатить.

Путешествуя на поезде, можно сэкономить на гостинице или хостеле. Ночные рейсы позволяют более удобно планировать посещение населенных пунктов и не бронировать номера в отелях. За один отпуск на этих тратах можно существенно сэкономить.

Заграничные путешествия

Туристы, желающие посетить другую страну, также могут отправиться туда на поезде. Это более удобно, чем на автобусе или личном автомобиле.

При пресечении границы досмотр происходит гораздо быстрее. Пассажирам не придется стоять в очередях на протяжении нескольких часов, как в случае с альтернативными вариантами путешествий. К тому же это экономия денег, ведь зачастую стоимость проездных билетов на международный рейс на поезд существенно дешевле, чем поездка на автобусе или перелет на самолете.

Много личного пространства и свобода действий

Проезд в купе со своей компанией сделает путешествие еще более приятным и комфортным. К тому же не придется делить свое личное пространство с чужими людьми.

Но даже в плацкарте путешествовать более комфортно, чем на автобусе, машине или в самолете. В последних видах транспорта слишком ограничено пространство, которым может пользоваться пассажир. Он может только сидеть на своем кресле.

В вагоне к распоряжению пассажиров их полка, где можно вытянуть ноги. Это особенно ценно для высоких людей. Им тяжело путешествовать в большинстве стандартных автобусах и малогабаритных автомобилях. Поэтому железнодорожный транспорт станет для них настоящим спасением. В проходе вагона также можно прогуляться, «размять» ноги.

Важно! В поезде можно удобно положить багаж, к которому всегда будет доступ. Что касается авиаперелетов и путешествия в автобусе, то там свои вещи нужно класть в специальные отсеки. В поезд можно брать багаж любого объема, в том числе велосипеды, огромные сумки и прочее.

Интересное времяпровождение

В поезде можно отвлечься от привычной суеты. Возможно досуг и не будет динамичным, но зато точно станет интересным и увлекательным. Путешествуя с родными и близкими, можно еще сильнее укрепить отношения. Но и поездки в одиночестве не будут скучными. В поезде пассажиры могут найти оптимальное для себя развлечение:

приятные знакомства, общение с соотечественниками и иностранцами;

любимые занятия ― чтение книг, прослушивание музыки, просмотр фильмов или сериалов;

любование видами из окна, знакомство с местной природой и особенностями архитектуры;

разгадывание кроссвордов, судоку;

игры на мобильном телефоне или планшете.

Любителям красивых видов можно не только наслаждаться природой, но и делать фото местных пейзажей. Отличный способ сохранить воспоминания об этой поездке.

В крайнем случае, в поезде можно больше дремать или спать. Особенно актуальным это занятие будет, если едете в отпуск. Набираясь сил во время поездки, можно побольше побродить без устали, знакомясь с достопримечательностями и культурными объектами уже в пункте назначения.

Путешествие поездом менее стрессовое

Экспертам уже удалось доказать, что и авиаперелеты, и поездки на поезде одинаково безопасны. Однако все же более комфортно передвигаться по земле. И здесь поезд становится фаворитом.

Железнодорожный транспорт следует строго по определенному маршруту и графику. Отправление происходит минута в минуту, а задержки крайне редки. Если они происходят, то пассажиров предупреждают. Зачастую задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Все станции оглашаются и проводник предупреждает о них, поэтому пассажиры могут не переживать, что проедут нужный населенный пункт. Поэтому во время поездки можно поспать и не поглядывать постоянно на часы. Это тоже благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии.

Приятные бонусы

Пассажиры железнодорожного транспорта могут пользоваться особыми предложениями, которые позволяют неплохо сэкономить. За каждую покупку начисляются баллы. По бонусной программе в дальнейшем можно приобрести билеты.

Регулярно перевозчик устраивает разнообразные акции, которые помогают экономить на проезде. Особые условия для пенсионеров, детей и больших групп людей.

Поезд более экологичен

Автобусы и автомобили сильно загрязняют воздух, что справедливо и для авиатранспорта. Поезд гораздо меньше выбрасывает углекислого газа. По подсчетам, в 29 раз меньше, чем самолет. Это внушительный показатель.

Электрические поезда работают на возобновляемом источнике энергии. Автобусы используют дизельное топливо, выбрасывающее огромное количество парниковых газов.

Еще один важный момент: поезд способен перевозить намного больше пассажиров и грузов. Это делает железнодорожный транспорт самым выгодным и удобным способом передвижения по земле.