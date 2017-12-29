Сколько на самом деле зарабатывает ЖД и куда уходит прибыль?

«Российские железнодорожные дороги» является самым крупным перевозчиком в стране. В управлении государственного холдинга 99% всех магистралей. Более того, половина линий электрифицирована. Это самый высокий показатель в мире. Если брать глобальный рейтинг транспортных компаний всей планеты, то ЖД уверенно входит в тройку на протяжении многих лет. Это обусловлено огромными объемами пассажирских и грузовых перевозок. Учитывая, что это государственная компания, граждан интересует вопрос, сколько же на самом деле она зарабатывает и как руководство распоряжается прибылью. Но ответить на него не так просто.
Резонный вопрос, но ответа на него пока нет. Холдинг включает множество компаний, поэтому отчетность занимает много времени. Зачастую ЖД публикует сведения о прибыли и расходах за год в начале весны следующего. Поэтому узнать, сколько заработала в 2022 году госкомпания, пока не представляется возможным. Отчеты будут обнародованы чуть позже. Но пока можно ознакомиться с главными аспектами, которые влияют на объемы чистой прибыли холдинга.
С конца февраля 2022 года в отношении многих российских государственных и частных компаний были введены ограничения. Не прошли мимо санкции и крупнейшего перевозчика ― ЖД. Холдингу запретили пользоваться иностранными валютами для совершения платежей. Это помешало произвести выплату по евробондам.
Комиссия CDS признала дефолт российской государственной компании 11 апреля. Но не стандартный, а технический. То есть, у холдинга была необходимая сумма, но ее не смогли перечислить на счета из-за санкций.
Руководство холдинга не погасило выпуск долларовых еврооблигаций, номинальный объем которых оценивают в сумму примерно $605 млн. ЖД также не выплатила накопленный доход по вышеперечисленным ценным бумагам.
В прошлом году существенно упал показатель транспортировки сырья. Общий параметр грузоперевозок по сравнению с 2021-м сократился на 3,8%. Причем упал объем транспортировки практически всех основных видов сырья.
В 2022 году больше всего пострадала перевозка лесных грузов ― показатель снизился на четверть, то есть почти на 25%. Отметим, что главным покупателем древесины остается Китай. Львиную долю из общего объема грузов (31,4 млн. тонн) было отправлено именно в Поднебесную.
В прошлом году существенно упали показатели погрузки кокса (почти -16%), лома черных металлов (-21,5%), промышленного сырья (-13%) и цветной руды (почти -9%).
Чуть меньшие показатели падения показала перевозка следующих грузов:
В ЖД отметили рост контейнерных перевозок. В 2022-м году показатель оказался выше на 1,6%. В сравнении с 2021-м, заметен рост перевозок строительных грузов, причем сразу почти на 6%. Всего было погружено почти 134 млн. тонн сырья.
В прошедшем году произошла переориентация на восточные рынки. В связи с этим выросла погрузка сырья на всех полигонах, размещенных на этом направлении. Причем больше всего показатель изменился на Дальневосточном (+7,2%) и Забайкальском (+9,6%) полигонах.
Эксперты призывают и дальше развивать инфраструктуру на востоке. Это позволит еще больше увеличить погрузки, а значит, и прибыль государственного холдинга.
Если в сфере грузоперевозок ситуация несколько ухудшилась в 2022-м, то с пассажирами все иначе. Прирост составил почти 8% в сравнении с 2021-м. Общий пассажирооборот впечатляет ― он превысил 1 млрд 135,8 млн.
В 2022 году замечена тенденция роста спроса на билеты поездов дальнего следования. Причем сразу на 17,8%. Достаточно красноречивый показатель. Как удалось выяснить, в большинстве своем это связано с увеличением интереса к внутреннему туризму. Заграничный стал менее доступным из-за санкций, поэтому многие россияне решили ближе ознакомиться с красотами Родины.
Выросло также количество пассажиров, которые покупали проездные билеты на пригородные поезда. В 2022-м рост составил 6,8%.
Что касается пассажирооборота только на сети ОАО «ЖД», то в прошлом году он вырос почти на одну пятую. Если быть точнее, то на 18,8%. Спрос на поездки в пределах области увеличился на 8,5%. Еще больше возрос интерес к билетам на маршруты поездов дальнего следования ― почти на 23%.
Летом прошлого года в правительстве решили передать крупную сумму государственному холдингу. Указом премьер-министра Михаила Мишустина уставной капитал был увеличен сразу на 21,88 млрд. руб.
Большая часть этой суммы появилась из-за размещения дополнительных привилегированных акций. Всего их было создано 18,3 млн. Стоимость каждой составляет 1000 рублей. Таким образом, в правительстве сумели привлечь 18,3 млрд. руб.
Оставшаяся сумма, а именно 3,58 млрд, были получены из дополнительных обыкновенных акций. Стоимость одной такая же, как у привилегированной. Причем эти средства сразу же были «расписаны». В холдинге чуть более 2 млрд. руб. направили на реконструкцию пункта «Лианозово», которое входит в МЦД-1. На этой станции планируют провести ряд работ для повышения комфорта и безопасности. На обслуживание МЦД-4 выделили 1,5 млрд. руб. Остаток суммы, а именно 0,03 млрд., направлено на создание пешеходного перехода через железнодорожную ветку в аэропорт «Внуково».
Обратите внимание, что до этого указа уставной капитал ЖД составлял 2 трлн. 723,302181 млрд. руб. Это данные на апрель 2022 года.
Отметим, что в марте чиновники пришли к выводу о необходимости докапитализации ЖД. Холдингу выделили сумму в 250 млрд. руб. в качестве меры поддержки инвестпрограммы и цифровизации.
Расходы государственного холдинга на 12 месяцев составят 2,15 трлн руб. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев. С экономическим обоснованием ознакомились в ФАС и подтвердили необходимость выделения указанной суммы.
Виталий Савельев рассказал, на что будут потрачены деньги в 2023 году. В ЖД собираются продолжить модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. В том числе 250 млрд руб. выделят на развитие второго этапа Восточного полигона. Среди ключевых моментов также обновление локомотивно-вагонного парка.
На 202 млрд руб. в 2023-м будет оплачено и поставлено не менее 600 локомотивов. В эту статью расходов также входят примерно 330 вагонов электропоездов.
В субъекты планируют направить 62 новых железнодорожных состава. Они будут обеспечивать пригородные маршруты.