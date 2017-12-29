Сколько на самом деле зарабатывает ЖД и куда уходит прибыль?

«Российские железнодорожные дороги» является самым крупным перевозчиком в стране. В управлении государственного холдинга 99% всех магистралей. Более того, половина линий электрифицирована. Это самый высокий показатель в мире. Если брать глобальный рейтинг транспортных компаний всей планеты, то ЖД уверенно входит в тройку на протяжении многих лет. Это обусловлено огромными объемами пассажирских и грузовых перевозок. Учитывая, что это государственная компания, граждан интересует вопрос, сколько же на самом деле она зарабатывает и как руководство распоряжается прибылью. Но ответить на него не так просто.

Сколько заработала ЖД в 2022 году

Резонный вопрос, но ответа на него пока нет. Холдинг включает множество компаний, поэтому отчетность занимает много времени. Зачастую ЖД публикует сведения о прибыли и расходах за год в начале весны следующего. Поэтому узнать, сколько заработала в 2022 году госкомпания, пока не представляется возможным. Отчеты будут обнародованы чуть позже. Но пока можно ознакомиться с главными аспектами, которые влияют на объемы чистой прибыли холдинга.

Технический дефолт

С конца февраля 2022 года в отношении многих российских государственных и частных компаний были введены ограничения. Не прошли мимо санкции и крупнейшего перевозчика ― ЖД. Холдингу запретили пользоваться иностранными валютами для совершения платежей. Это помешало произвести выплату по евробондам.

Комиссия CDS признала дефолт российской государственной компании 11 апреля. Но не стандартный, а технический. То есть, у холдинга была необходимая сумма, но ее не смогли перечислить на счета из-за санкций.

Руководство холдинга не погасило выпуск долларовых еврооблигаций, номинальный объем которых оценивают в сумму примерно $605 млн. ЖД также не выплатила накопленный доход по вышеперечисленным ценным бумагам.

Сокращение грузовых перевозок

В прошлом году существенно упал показатель транспортировки сырья. Общий параметр грузоперевозок по сравнению с 2021-м сократился на 3,8%. Причем упал объем транспортировки практически всех основных видов сырья.

В 2022 году больше всего пострадала перевозка лесных грузов ― показатель снизился на четверть, то есть почти на 25%. Отметим, что главным покупателем древесины остается Китай. Львиную долю из общего объема грузов (31,4 млн. тонн) было отправлено именно в Поднебесную.

В прошлом году существенно упали показатели погрузки кокса (почти -16%), лома черных металлов (-21,5%), промышленного сырья (-13%) и цветной руды (почти -9%).

Чуть меньшие показатели падения показала перевозка следующих грузов:

каменный уголь;

нефть;

удобрения (речь о химических и минеральных);

железная и марганцевая руды;

зерно;

сода и различные химикаты;

цемент.

В ЖД отметили рост контейнерных перевозок. В 2022-м году показатель оказался выше на 1,6%. В сравнении с 2021-м, заметен рост перевозок строительных грузов, причем сразу почти на 6%. Всего было погружено почти 134 млн. тонн сырья.

В прошедшем году произошла переориентация на восточные рынки. В связи с этим выросла погрузка сырья на всех полигонах, размещенных на этом направлении. Причем больше всего показатель изменился на Дальневосточном (+7,2%) и Забайкальском (+9,6%) полигонах.

Эксперты призывают и дальше развивать инфраструктуру на востоке. Это позволит еще больше увеличить погрузки, а значит, и прибыль государственного холдинга.

Увеличение пассажирооборота

Если в сфере грузоперевозок ситуация несколько ухудшилась в 2022-м, то с пассажирами все иначе. Прирост составил почти 8% в сравнении с 2021-м. Общий пассажирооборот впечатляет ― он превысил 1 млрд 135,8 млн.

В 2022 году замечена тенденция роста спроса на билеты поездов дальнего следования. Причем сразу на 17,8%. Достаточно красноречивый показатель. Как удалось выяснить, в большинстве своем это связано с увеличением интереса к внутреннему туризму. Заграничный стал менее доступным из-за санкций, поэтому многие россияне решили ближе ознакомиться с красотами Родины.

Выросло также количество пассажиров, которые покупали проездные билеты на пригородные поезда. В 2022-м рост составил 6,8%.

Что касается пассажирооборота только на сети ОАО «ЖД», то в прошлом году он вырос почти на одну пятую. Если быть точнее, то на 18,8%. Спрос на поездки в пределах области увеличился на 8,5%. Еще больше возрос интерес к билетам на маршруты поездов дальнего следования ― почти на 23%.

Увеличение уставного капитала ЖД

Летом прошлого года в правительстве решили передать крупную сумму государственному холдингу. Указом премьер-министра Михаила Мишустина уставной капитал был увеличен сразу на 21,88 млрд. руб.

Большая часть этой суммы появилась из-за размещения дополнительных привилегированных акций. Всего их было создано 18,3 млн. Стоимость каждой составляет 1000 рублей. Таким образом, в правительстве сумели привлечь 18,3 млрд. руб.

Оставшаяся сумма, а именно 3,58 млрд, были получены из дополнительных обыкновенных акций. Стоимость одной такая же, как у привилегированной. Причем эти средства сразу же были «расписаны». В холдинге чуть более 2 млрд. руб. направили на реконструкцию пункта «Лианозово», которое входит в МЦД-1. На этой станции планируют провести ряд работ для повышения комфорта и безопасности. На обслуживание МЦД-4 выделили 1,5 млрд. руб. Остаток суммы, а именно 0,03 млрд., направлено на создание пешеходного перехода через железнодорожную ветку в аэропорт «Внуково».

Обратите внимание, что до этого указа уставной капитал ЖД составлял 2 трлн. 723,302181 млрд. руб. Это данные на апрель 2022 года.

Отметим, что в марте чиновники пришли к выводу о необходимости докапитализации ЖД. Холдингу выделили сумму в 250 млрд. руб. в качестве меры поддержки инвестпрограммы и цифровизации.

На что потратят деньги в 2023 году

Расходы государственного холдинга на 12 месяцев составят 2,15 трлн руб. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев. С экономическим обоснованием ознакомились в ФАС и подтвердили необходимость выделения указанной суммы.

Виталий Савельев рассказал, на что будут потрачены деньги в 2023 году. В ЖД собираются продолжить модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. В том числе 250 млрд руб. выделят на развитие второго этапа Восточного полигона. Среди ключевых моментов также обновление локомотивно-вагонного парка.

На 202 млрд руб. в 2023-м будет оплачено и поставлено не менее 600 локомотивов. В эту статью расходов также входят примерно 330 вагонов электропоездов.

В субъекты планируют направить 62 новых железнодорожных состава. Они будут обеспечивать пригородные маршруты.