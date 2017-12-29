Thalys - скоростной поезд.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Если вы планируете путешествие в Париж, Бельгию, Нидерланды и Германию, то билет на скоростной поезд Thalys - это для вас. "Красный поезд" Thalys обеспечивает прямое сообщение с 17 городами, и, к примеру, вы можете добраться из Парижа в Брюссель менее чем за девяносто минут. Thalys делает более 50 поездок туда и обратно в день, так что есть достаточно поездов, чтобы выбрать нужный в расписании. И, благодаря скорости поездов, у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться всей атмосферой и достопримечательностями, не говоря уже об этих замечательных видах из окон.

Thalys предлагает широкий выбор мест и услуг. Так что будьте готовы расслабиться, растянуться в кресле с откидной спинкой и полюбоваться меняющимся горизонтом. Все первоклассные путешественники Thalys, направляющиеся в Париж на Северный вокзал из Амстердама (или других городов), могут заказать такси еще в поезде, и оно будет ждать вас по прибытии на станцию!

Бронирование мест на поездах Thalys обязательно. Билеты можно заказать за 90 дней до прибытия.

Багаж:

Максимум 2 места багажа, отвечающих следующим условиям на одного взрослого пассажира: максимум 32 кг на чемодан, максимум 158 см (сумма длины, ширины и высоты).

1 сумка для ручной клади.

Если вы путешествуете с ребенком, вам разрешается бесплатно взять в поезд детскую коляску в дополнение к норме провоза багажа.

Чтобы обеспечить безопасность, весь багаж должен быть маркирован.

Вы можете хранить свой багаж в специально отведенном месте бесплатно под свою личную ответственность (в целях безопасности помечайте и запирайте свои чемоданы. Не оставляйте их без присмотра). Вы можете использовать багажную полку над сиденьями, багажные отделения в обоих концах каждого вагона для больших чемоданов или пространство на полу между некоторыми задними сиденьями.

Эконом:

Билет эконом-класса не только резервирует место, но и дает вам его с большим пространством для ног и сопровождающими в каждом вагоне. В дополнение к живописному виду снаружи, есть живописное внутри. Дружелюбная, комфортная атмосфера и услужливый персонал, который будет подавать напитки и закуски, доступные для покупки на вашем месте. Конечно, это можно назвать экономией. Но только ваш кошелек почувствует, насколько он действительно недорогой.

Кто может наслаждаться чем-нибудь, когда он голоден? Вот почему приложили дополнительные усилия, чтобы убедиться, что в вагоне-баре Thalys есть еда и напитки, которые сделают столько же, чтобы удовлетворить ваш аппетит, сколько поезд, чтобы удовлетворить ваш аппетит к приключениям. Здесь подают завтрак, обед и ужин, а также широкий выбор горячих блюд, сэндвичей, сладких и соленых закусок, салатов, горячих и холодных напитков, а также органические и другие продукты, доступные также для покупки. Наслаждайтесь ими в баре или не стесняйтесь взять их с собой на свое удобное место. В любом случае, ваша поездка будет намного вкуснее.

Premier:

Для взыскательных путешественников, ищущих высококлассный опыт путешествий, предлагаем премьерный билет. Он начинается с теплой и гостеприимной атмосферы, где только для вас зарезервировано просторное место с откидным сиденьем. Вы можете свободно пользоваться своими электронными устройствами на борту и совершать телефонные звонки в специально отведенных мобильных зонах. А с электрическими розетками на каждом сиденье и вы, и ваш ноутбук можете прибыть полностью заряженными для максимальной производительности. Здесь вас ждут бесплатные новости и журналы со всего мира, а также дружелюбный персонал. Курение во время поездки запрещено.

Еда и напитки, доступные пассажирам Premier. В стоимость вашего билета входит (для тех у кого поездка продолжительностью более 50 минут), питание разработано в соответствии с местной кухней станции отправления и варьируется в зависимости от времени поездки. Вам повезло, вы путешествуете в рай для гурманов. И никогда не останавливаясь на достигнутом, Thalys три раза в год обновляет свою кулинарную карту в зависимости от сезона. Дружелюбный обслуживающий персонал доставит вам еду прямо на ваше место, а в баре можно приобрести еду и напитки. Кроме того, гостям предлагаются вегетарианские блюда.

Путешествовать с комфортом легко благодаря таким функциям на борту, как бесплатный беспроводной широкополосный доступ в интернет и розетка на вашем месте, чтобы поддерживать ваш компьютер в рабочем состоянии. Кроме того, гостям предоставляются бесплатные международные газеты и журналы, а также услуга заказа такси для прибытия в Париж или Брюссель (за дополнительную плату); вас встретят на вокзале, когда вы сойдете с поезда. Все услуги в поезде нацелены на требовательного путешественника.

Услуги на вокзале:

С премьерным билетом регистрация не требуется, но платформы могут закрываться за 2 минуты до отправления. Важно знать, так как вы будете иметь свободный доступ к гостеприимному и трудно покидаемому залу DB lounge на Кельнском вокзале, а также к залу NS International Lounge на вокзалах Amsterdam Centraal, Schiphol и Rotterdam CS.

Специальный персонал на железнодорожных станциях поможет вам сесть и выйти из поезда. Обратите внимание, что пандус доступа может быть развернут только персоналом станции, а не персоналом Thalys. Поэтому персонал станций отправления и прибытия должен быть проинформирован для оказания помощи.