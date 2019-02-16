Потрясающие заброшенные вокзалы со всего мира. Часть 1.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

В мире множество удивительных вокзалов, куда прибывают путешественники. Каждый является достопримечательностью городу и центром притяжения для туристов. Даже если их давно забросили, вокзалы манят к себе любителей железных дорог, заброшек или ценителей необычных достопримечательностей. Давайте окунемся в мир потрясающих вокзалов, которые уже давно не функционируют, но о них помнят до сих пор.

Международный железнодорожный вокзал Канфранк, Испания

Когда-то второй по величине железнодорожный вокзал в Европе. Международный железнодорожный вокзал Канфранк расположен высоко в Пиренейских горах в маленькой испанской деревушке на границе с Францией. Он находился в совместном владении двух стран и пользовался большой славой, пока его не постигли финансовые трудности и война. Станция окончательно закрылась в 1970-х годах после того, как поезд сошел с рельсов и врезался в мост. Роскошное здание было оставлено и начало медленно разрушаться.

На официальном открытии станции в 1928 году присутствовали король Испании и президент Франции, и достопримечательность была известна как "Титаник гор". Но у него пестрая история. Он был ключевым узлом для транспортировки многих евреев на свободу во время Второй мировой войны. Однако когда нацисты взяли под свой контроль муниципальную станцию Канфранк с 1942 по 1944 год, они, как сообщается, использовали ее для контрабанды награбленного золота.

Сегодня руины ветхого вокзала и его красивая горная местность стали популярным туристическим направлением с экскурсиями, доступными с правилами социального дистанцирования. Он также был недавно куплен местным правительством в Арагоне, и в настоящее время разрабатываются крупные планы по восстановлению Канфранка в его прежней славе в виде роскошного отеля с действующей железной дорогой.

Центральный железнодорожный вокзал Мичигана, Детройт, США

С момента своего открытия в 1913 году этот огромный железнодорожный вокзал возвышался над историческим районом Детройта Корктаун. Но в последние десятилетия он стал символом упадка города. Бывшее междугороднее пассажирское железнодорожное депо было построено для Мичиганской Центральной железной дороги, но после того, как Amtrak окончательно перестал использовать эту станцию, она была закрыта в конце 1980-х годов и оставлена пустой. После его закрытия здание было сильно разрушено и начало разрушаться с годами.

Величественная архитектура знаменитых руин Детройта использовалась в качестве декорации для многочисленных фильмов, включая "Бэтмен против Супермена: Рассвет справедливости". 18-этажная достопримечательность была спроектирована фирмами Warren & Wetmore и Reed and Stem, которые также проектировали Центральный вокзал Нью-Йорка. Когда-то в Детройтском терминале были сверкающие мраморные полы, высокие сводчатые потолки и богато украшенная плитка.

Однако отголоски его грандиозного интерьера все еще остаются. Компания Ford объявила, что в ее планах-реконструкция Большого вестибюля бывшего вокзала для общественного пользования.

Анхальтский вокзал, Берлин, Германия

Яркий пример железнодорожной архитектуры. Некогда большой и тщательно продуманный вокзал Ангальтер-Банхоф расположен к юго-востоку от Потсдамской площади. Открытый в 1841 году, он был Берлинской конечной станцией линии, которая шла в Ютербог, а затем в Дессау, Кетен и далее. Сегодня люди проходят мимо остатков станции, прогуливаясь по парку, расположенному рядом с современной станцией скоростной железной дороги Anhalter Bahnhof.

Станция, как известно, использовалась для перевозки тысяч евреев в концентрационные лагеря во время Второй мировой войны. Он был сильно поврежден во время войны и окончательно закрыт в 1952 году. Сегодня сохранились только части фасада вокзала, но они дают представление о былой красоте здания и являются острым напоминанием о прошлом города. Замысловатые скульптуры на вершине здания - одна из самых поразительных его особенностей.

Юнион-Стейшн, штат Индиана, США

Ныне оставленная в упадке, эта все еще впечатляющая железнодорожная станция находится в Гэри, штат Индиана. Построенный в 1910 году в классическом стиле бозар, всего через несколько лет после основания города, вокзал использовался главным образом для помощи бурно развивающейся сталелитейной промышленности. Станция обслуживала несколько крупных железнодорожных линий, но была закрыта в 1950-х годах, когда местная промышленность пришла в упадок.

Внешний вид станции остается удивительно нетронутым, но интерьер, включая его когда-то величественный зал, был выпотрошен и разрушен. В Гэри есть еще несколько примечательных руин, в том числе городская Методистская церковь, каждая из которых говорит о падении города из процветающего центра промышленности.

Станция Кацов, Чехия

Этот живописный железнодорожный вокзал можно увидеть в небольшом городке Кацов в Центральной Чехии. Заброшенное здание вокзала, хоть и заброшено, оно обладает большим очарованием. Он даже использовался в качестве места съемок таких фильмов, как чешская драма 2001 года "Темно-синий мир".

Гудаута, Абхазия

Абхазия, спорная территория на восточном побережье Черного моря, имеет несколько заброшенных железнодорожных вокзалов, в том числе в Гудауте. Полуразрушенный, но красивый железнодорожный вокзал был создан в советское время и не использовался с начала 1990-х годов.

Несмотря на заросшие платформы и железнодорожные пути, изношенный внешний вид и выцветающий интерьер, эта заброшенная станция все еще сохраняет немного своего былого величия. Некоторые из богато украшенных деталей станции, включая ее резные арки, все еще видны внутри разрушенного здания. Местные жители стремятся восстановить его былую славу, а девелоперские работы по ремонту крыши продолжаются.

Железнодорожная Станция Псырцха, Абхазия

Ветхая железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне, с видом на озеро и в окружении гор, является еще одной потрясающей остановкой в Абхазии, которая была оставлена, чтобы угаснуть. Хотя станция заброшена, окружающие пути все еще используются.

Внутри некоторые из стеклянных окон разбиты, деревянные панели повреждены, но потолок остается нетронутым. Сегодня станция стала чем-то вроде магнита для фотографов, стремящихся запечатлеть уникальную форму павильона.

Это не все вокзалы, которые притягиваю путешественников со всего мира. Продолжение в следующей статье.