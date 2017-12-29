Торговля с Китаем. Как много вагонов с природными ресурсами вывозят за границу?

Западные санкции толкают Россию в «объятия» Востока. Главным партнером в последние годы является Китай. Торговля между государствами и ранее отличалась огромными оборотами, но теперь появились новые перспективы. Однако возникает вопрос, насколько это выгодно. В частности, интересует вопрос, касающийся природных ресурсов, ведь эта тема на слуху уже не первый год.

Ситуация с вырубкой леса в России

Известный путешественник Павел Пашков считает обстановку с вырубкой деревьев катастрофической. Это видно и на спутниковых снимках. Там, где когда-то были видны леса, теперь огромные проплешины.

Путешественник перечислил российские регионы, которые страдают от катастрофической вырубки деревьев больше других:

Иркутская область;

Красноярский край;

Томская область.

Этот список скоро пополнит Бурятия, уверен Пашков. Он отметил, что уже подписан договор по аренде лесных угодий с Китаем. Документ предоставляет возможность использовать природные ресурсы на протяжении 49 лет.

Путешественник отмечает, что пока объемы вырубок не достигли критических. Но если лес будут уничтожать, то с такими темпами через два десятилетия вместо них будут степи и болота.

Пашков обратил внимание, что якобы в Китае запретили массовую вырубку деревьев. Природный ресурс там берегут. Однако есть в Интернете совсем другие данные. Согласно ним, в КНР активно вырубают деревья, и более чем на половину закрывают свою потребность в древесине.

Китайским компаниям в России предоставляют налоговые преференции на аренду леса. В КНР также ввели пошлины на экспорт древесины, что делает закупки в РФ максимально выгодными для страны.

Представитель российского Гринписа Михаил Крейндлин настроен также пессимистически. Еще несколько лет назад он сделал прогноз, согласно которому спустя время будут почти полностью уничтожены леса от Томска и до Приморья. Поредеют они в Сибири и на Дальнем Востоке. Все это приведет к ужасным последствиям: начнут высыхать озера, снизится уровень воды в реках, обеднеют экосистемы.

Почему много древесины вывозится в Китай

По последним официальным данным, в России работает 564 лесопромышленных предприятий из КНР. Однако это статистика еще 2018 года. Более новых данных на просторах рунета обнаружить не удалось.

Практически все они находятся в Сибири. Местный лес является лакомым кусочком для крупнейшего российского партнера. И это одна из причин спекуляций по этому поводу. Так, в народе популярно мнение, что Китай собирается вырубить все деревья в Сибири. Якобы уже спустя годы в регионе будет вместо лесов голая пустыня.

Журналисты, которые провели расследование, уверяют, что это преувеличение. Изучением этого вопроса занялись специалисты проекта «Время-вперед». Они провели расследование еще в 2018 году.

В итоге журналистам удалось выяснить, что Китай действительно считается крупнейшим экспортером древесины из России. Объемы продаж впечатляют ― ежегодно около 22 млн. кубометров! Это впечатляющий показатель. Но ничего странного в этом нет. Это официальная цифра, а реальная может достигать 40 млн. кубометров.

Китай является одним из самых крупных производителей товаров разных групп, от игрушек до мебели и техники. Поэтому древесина, как и другое сырье, здесь востребована. Ежегодно восточное государство нуждается примерно в 170 млн. кубометров леса. Своими нуждами КНР закрывает чуть менее 60% от необходимого количества, но в будущем этот показатель может возрасти.

В России Китай покупает много древесины неспроста. Территория РФ богата лесом. В распоряжении государства ⅕ часть всего мирового резерва. Второй важный пункт ― удобство транспортировки.

Качество леса также играет ключевую роль для КНР. Китай интенсивно закупает ценные породы. Среди них маньчжурский ясень, корейский кедр и монгольский дуб.

Почему китайские компании активно вырубают леса в РФ

Павел Пашков поведал, что у предпринимателей из КНР есть много способов заработать на дереве из России. Одной из самых прибыльных ценных пород считается монгольский дуб. На Востоке ему придают чуть ли не сакральное значение. Мощный монгольский дуб считают символом силы, и чем он старше ― тем сильнее. Особой ценностью отличаются деревья, которым 100 лет и больше. Из них делают мебель, которая пользуется огромной популярностью. За такие экспонаты покупатели отдают огромные суммы.

В то же время леса с монгольскими дубами крайне важны для популяции гималайских медведей. Они питаются желудями и прячутся на высоких деревьях от тигров. Массовые вырубки монгольских дубов способствуют вымиранию медведей.

Пашков обратил внимание на чистое озеро Байкал, окруженное тайгой. Этот регион также пострадал от вырубок, которые не прекращаются до сих пор. А ведь именно в этом регионе сосредоточены 10% российского леса.

Ответ на вопрос «Почему Китай активно вырубает деревья в России?» прост. Потому что у предпринимателей из КНР есть такая возможность и им это выгодно. Но здесь не все так однозначно.

Виноват ли Китай в массовых вырубках российского леса

Пока одни обвиняют КНР в посягательствах на ценный ресурс, другие считают, что проблема явно преувеличена. В частности, об этом говорит расследование проекта «Время-вперед». Журналисты выяснили, что китайские предприниматели намеренно не вырубают леса. Этим занимаются граждане РФ. Предприниматели из Китая хоть и участвуют в незаконных сделках, но не инициируют их. Поэтому нельзя положить на них всю ответственность за варварские вырубки в обход закона.

Обсуждая уничтожение леса почему-то упускают из виду тот факт, что немало угодий страдают от пожаров. На местах вырубки деревьев нередко образуются несанкционированные свалки. Там и возникают лесные пожары, которые губят еще больше ценного природного ресурса.

Как в России защищают лес

В Китай древесина из РФ поставляется в основном в виде кругляка. Это необработанное дерево с низкой стоимостью. В правительстве уже поставили задачу в ближайшее время снизить экспорт кругляка и напротив увеличить вывоз более дорогостоящих пиломатериалов.

Защитой леса озадачились еще в начале XXI века. Так, еще в 2008 году были введены таможенные пошлины на вывоз необработанной древесины. Это существенно снизило его популярность. Вместе с этим началось активное развитие отечественных пилорам.

Позднее решили внедрить систему ЕГАИС. Она подразумевает отслеживание каждого дерева от места сруба и до границы. Результат был виден уже в первый год использования. Количество выявляемых нарушений в сфере незаконной вырубки выросло в 6 раз.

В последние годы чиновники приняли законы, которые обязывают восстанавливать лес. После вырубки деревьев в течение календарного года нужно высадить саженцы в том же объеме. Однако есть и альтернатива. Достаточно внести равнозначную сумму в один из фондов, занимающихся лесовосстановлением.