Путешествие на поезде с домашним питомцем.

Одни хозяева не представляет свою жизнь без своего домашнего любимца, и берут всегда с собой, другим просто не с кем оставить животное. И вот вам нужно совершить путешествие большое или маленькое на поезде. Какой покупать билет, как перевозить животное, кого можно брать и другие популярные вопросы в нашей статье.

Начнем с тех, кто не представляет свою жизнь без помощника. Речь идет об инвалидах, которым требуется сопровождение собака-поводыря. Такие пассажиры за животное отдельно не оплачивают, в том числе и на международном сообщении, а также могут заняться место в вагонах всех типов. Чаще всего для людей с ограниченными возможностями предусмотрены отдельные места. Главное, чтобы собака была в наморднике, имела ошейник, находилась у ног сопровождающего.

Для проезда в пригородной электричке необходимо оплатить проезд животного. Не важно какого размера, цена на проездной не превышает 25% от цены билеты взрослого пассажира. Небольшое животное можно провозить в вагоне, главное чтобы в оно не занимало посадочное место, а его переноска была размером не больше обычной ручной клади, которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. Кстати, если вы не можете определить крупная у вас или мелкая собака, обратите на размер ручной клади. Собаки, что больше этих параметров – считаются крупными, остальные мелкими. Что касается больших собак, в электричках они едут в тамбуре со своим хозяином (не более двух питомцев). И, конечно же, в наморднике и на поводке. Эти два пункта обязательны для любого железнодорожного путешествия.

Выбирая какой питомец с вами поедет не забывайте простые правила, которые основываются на уважении к другим пассажирам. Поэтому обязательно помойте своего друга перед поездкой, чтобы он был чистым и приятно пах. Согласитесь никому не хочется испытывать неудобства из-за специфических запахов, поэтому по возможности надо свести их к минимуму. Естественно к перевозке принимаются исключительно домашние животные, которые способны вести. Себя прилично во время поездки. Агрессивное поведение исключено. Выгуливать его тоже не получится, помните об этом и приучайте питомца к переноске. Так каких же зверей можно брать с собой. Наверное каждый подумает о популярных представителях собачьих и кошачьих семейств. Но к счастью список гораздо шире. Так что если ваш любимый друг - милая морская свинка - смело берите с собой. Любители симпатичных лисичек под названием фенек тоже не расстроятся. Им в компанию и те, кто предпочитает соседство с некоторыми земноводными и пресмыкающимися. Тут правда речь идет о тех, которые не имеют в своем арсенале такого оружия как яд. Так как это противоречит принципу отсутствия риска угрозы здоровью и жизни персонала и пассажиров. Ситуации случаются разные. Безопасность превыше всего. Так что улыбчивый аксолотль и тритон поедут с вами вместе с лягушками, ящерками и черепашками. Можете везти и аквариумных рыбок, главное подобрать нужную переноску. Из экзотов разрешены к провозу мелкие обезьяны различных видов. Часть насекомых и паукообразных. Мелкие хищники помимо кошек - это хорек, норка, енот и ёж. Даже моллюски и ракообразные при должной упаковке могут путешествовать с вами. И, конечно, ещё один вид популярных любимцев - птицы.

Возвращаемся к поездам и посмотрим, как дела обстоят в высокоскоростных. Для таких пассажиров в поезде «Сапсан» предусмотрены отдельные места. Их, конечно же, можно купить если вы путешествуете в одиночку, но такой билет выйдет дороже. На схеме вагона отмечены специальными обозначениями в виде мордочки собаки. В эконом-классе на 400 рублей, в вагоне первого и бизнес-класса на 900 рублей больше. Для перевоза в переговорной потребуется полностью выкуп всех четырех мест. На одного пассажира можно взять одно животное и не более двух в одном вагоне. Обратите внимание, что во всех вагонов, кроме эконом, размер контейнера или переноски меньше ручной клади, о которой мы сказали выше. Не более 10 килограмм и не более 120 сантиметров по сумме трех измерений. В поездах « Ласточка» особых нюансов для перевоза нет, за перевозку взимается дополнительная плата в размере 150 рублей.

В «Стрижах» действует немного иные правила. На маршруте Москва – Берлин, в первую очередь необходимо уточнять правила ввоза животных на территорию Евросоюза. А в самом поезде оплата за перевоз не потребуется, но придется выкупить все купе. По маршруту Москва – Нижний Новгород все зависит от класса вагона. В 1Е нельзя перевозить крупных собак, зато небольшие питомцы могут поехать бесплатно. Также провоз крупных собак не предусмотрен в 2В, плата за других животных взимается. Зато в 1Э можно брать любых животных без дополнительных сборов, но нужно выкупить все купе.

На поездах «Аллегро» стоит обратить внимание на ветеринарные и таможенные правила двух стран. Там же и указан перечень допустимых животных. За них в поезде берется дополнительный сбор в 15€, который включен в стоимость проездного. С собой можно брать не более двух крупных собак, либо двух переносок, либо одно крупное животное и одна переноска/клетка (размером не более 60х45х40 сантиметров). Допустимо пребывание двух животных в одной клетке.

В поездах дальнего следования для ваших питомцев потребуется все купе, а также придется за них доплатить. Зависит от номера тарифного пояса и расстояния. Ветеринарные документы не понадобятся, важно соблюдать санитарно-гигиенический режим в вагоне. Один пассажир может везти один контейнер с одним или двумя питомцами. Если вы с собакой, больше размера ручной клади, то число животных и хозяев не должно превышать число мест в купе. Многие путешественники, чтобы не тратить много средств на выкуп купе, находят попутчиков и делят оплату пополам, либо путешествуют вместе с семьей.

В этих правилах нет ничего сложного, но перед поездкой убедитесь, что ваш питомец сможет выдержать поездку, подготовьте его заранее к этому, приучите к переноске, возьмите соответствующие медикаменты с собой, а также еду и другие удобства. Справу от ветеринара и документы на животного вам потребуются только, если вам потребуется пересечение границы. Уточняйте это заранее перед отъездом. Требование разных стран могут отличаться, нужно учитывать правила двух государств. Кроме того, наш мир стремительно меняется, поэтому могут быть изменены правила пассажирских перевозок. Покупка и оформление проездного документа потребуется в зависимость от поезда и места. Обращайте внимание на значок в виде лапки, который намекает, что можно в этот вагон брать животных. Кстати, если у вас имеются аллергии, либо питомцы у вас могут вызвать другой дискомфорт, лучше избегать покупки билетов рядом с местами предназначенных для тех, кто путешествует с животными. Если есть сомнения, оформили вы билет с учетом поездки с животным, не волнуйтесь, можно всегда оформить как дополнительную опцию, но сделать нужно заранее (не позднее, чем за 1-2 суток до отправления).