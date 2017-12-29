Разрешат ли новые билеты ЖД главный спор между верхними и нижними полками?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Знаете или нет, но в ЖД на первую половину 2020 года запланирована смена дизайна электронных билетов на поезда дальнего следования. Конкретных дат нет, но над ним работала студия Артемия Лебедева. И новый проект уже доступен в сети и на официальном сайте студии.

В чем его «фишка»? В первую очередь билеты должны быть понятными и удобными. Самое важное бросается в глаза и не надо выискивать по полчаса, во сколько отправление, откуда и какой вагон. Вся информация, представленная на листе А4, визуально делится на три блока. Одна часть – все о вашем отправлении и купленном месте, другой блок с вашими данными, а вот третий нас зацепил больше всего.

Третий блок занимает половину билета. Кстати, его удобно складывать в два раза, чтобы убрать в паспорт и не обязательно разворачивать целиком. Проще говоря, будет удобно. Так вот, третий блок состоит в основном из пиктограмм, где указан ваш класс, что включено в тариф, информацию об оснащении вагона и платных услугах. Это все красиво оформлено и появится в левой части билета, а в правой будет схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Причем этот блок будет максимально персональным. То есть схематично будет указано верхняя у вас полка или нижняя, куда вы можете поместить багаж. И эта информация будет также прописана. И даже о том, кому относится столик.

Что нас зацепило? Фраза «стол общий». Да, будет прописано это для пассажиров плацкартных вагонов. Поздравляем, плацкартные войны окончены. Но постойте, а сидеть на нижней полке можно, тем, кто выбрал верхнюю?

Ранее мы писали об официальном ответе ЖД на тему того, кто может и не может пользоваться столом и сидеть на нижней полке. А если кратко, то стол всегда был общим и им можно пользоваться пассажирам, как нижних, так и верхних полок. А сидеть можно на нижних только пассажирам, которые купили это место, а также тем, кому пассажир даст свое согласие. Одним словом, можно получить отказ посидеть внизу.

И к чему мы ведем? К тому, что в первом дизайне электронных билетов в последнем блоке была приписка: «В дневное время разрешается сидеть на нижней полке» для пассажиров сверху, и просьба пустить в дневное время пассажира сверху на нижнюю полку. Именно эта информация разлетелась по сети. И довольно за короткое время эти фразы были убраны и на данный момент не размещены на сайте дизайн-студии Артемия Лебедева.

Вопрос, который повис в воздухе: а какой будет окончательный вариант билета? К сожалению, дать такого ответа мы не можем, пока не будут введены новые билеты. Но скорее всего, будут браться за основу те, что на сайте студии и не имеют фраз про дневное время на полке.

Поэтому предлагаем вам обсудить новый дизайн билетов. А также поразмышлять, почему все же была убрана фраза «В дневное время разрешается сидеть на нижней полке»? Это бы решило вечные споры между пассажирами, либо наоборот обострило их? Почему не придумают четкие правила, чтобы пассажиры верхних полок не доставляли неудобств пассажирам снизу, при этом не отказывались от своего комфорта?

Ну, а мы рекомендуем уважительно относиться к своим соседям по вагону и находить в любой ситуации компромисс. Кстати, новый дизайн билетов выглядит свежо и интересно, на фоне действующего. Спасибо, что дочитали статью, поддержите нас и не забудьте поставить лайк.