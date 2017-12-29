Вокзальный комплекс Чаны - октябрьское обновление Транссибирской магистрали.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Продолжаются обновления старинных вокзалов на небольших станциях в Новосибирской области. Приятно, когда небольшие здания не категорически перестраивают, а пытаются вписать инновации сохраняя внешний облик или по крайней мере стилистику.

Так компактное здание вокзала на станции Чаны приобрело современное оснащение и яркий современный образ, благодаря масштабной реконструкции, которая закончилась в этом году.

Вокзальный комплекс торжественно открыли двадцать второго октября и уже больше месяца жители пользуются современными новшествами и удобствами.

Идеально вписались в общую конструкцию, увеличивающее общую площадь крыльцо и башня с крупными часами. И к тому же появились удобные пандусы с перилами для маломобильных групп населения. Теперь трудностей в перемещении у них не возникнет, да и пассажиры с тяжелым багажом смогут беспрепятственно завести свои чемоданы в здание вокзала и на платформу. Последняя тоже немного обновилась. Новая система повагонной навигации наконец-то избавит от проблемы поиска нужного вагона и блужданий по всей платформе.

Теперь во всем комплексе можно легко найти информацию на сенсорных информационных экранах, а не пропустить прибытие нужного поезда позволит динамическое электронное табло, где отображается вся необходимая информация. Билеты тоже можно распечатать самостоятельно в специальных терминалах. Дополнительная касса на первом этаже позволяет приобрести билеты на пригородные маршруты автобусов.

Все системы вокзала заменены. Новая электрика, системы пожаротушения и охраны, а также канализационная и система водоснабжения. Обновлены вентиляция и система кондиционирования.

Общая площадь комплекса теперь на пятьсот восемьдесят пять квадратов больше, чем предыдущая. Место найдется для всех. Тем более, что комфортность возросла в разы. Зарядить мобильный телефон на стойке для зарядки или отдохнуть в местах отдыха. Маломобильным группам теперь не только удобно попадать на территорию, но и вполне удобно чувствовать себя внутри - пониженные прилавки в билетной кассе, лифт, оборудованные места для отдыха и санузел. Для слабовидящих пассажиров нанесена тактильная разметка.

Открывать новые Чаны приехало начальство западно-Сибирской железной дороги в лице Александра Грицая, присутствовал на открытии и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Так изначально деревянное, а затем и небольшое здание с переменной этажностью стало современным вокзальным комплексом, и теперь на Транссибирской магистрали есть еще один уголок для доступного и комфортного путешествия по железной дороге.