Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вокзальный комплекс Чаны - октябрьское обновление Транссибирской магистрали.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

Продолжаются обновления старинных вокзалов на небольших станциях в Новосибирской области. Приятно, когда небольшие здания не категорически перестраивают, а пытаются вписать инновации сохраняя внешний облик или по крайней мере стилистику.

вокзал чана

Так компактное здание вокзала на станции Чаны приобрело современное оснащение и яркий современный образ, благодаря масштабной реконструкции, которая закончилась в этом году.

Вокзальный комплекс торжественно открыли двадцать второго октября и уже больше месяца жители пользуются современными новшествами и удобствами.

Идеально вписались в общую конструкцию, увеличивающее общую площадь крыльцо и башня с крупными часами. И к тому же появились удобные пандусы с перилами для маломобильных групп населения. Теперь трудностей в перемещении у них не возникнет, да и пассажиры с тяжелым багажом смогут беспрепятственно завести свои чемоданы в здание вокзала и на платформу. Последняя тоже немного обновилась. Новая система повагонной навигации наконец-то избавит от проблемы поиска нужного вагона и блужданий по всей платформе.

Теперь во всем комплексе можно легко найти информацию на сенсорных информационных экранах, а не пропустить прибытие нужного поезда позволит динамическое электронное табло, где отображается вся необходимая информация. Билеты тоже можно распечатать самостоятельно в специальных терминалах. Дополнительная касса на первом этаже позволяет приобрести билеты на пригородные маршруты автобусов.

вокзал чана

Все системы вокзала заменены. Новая электрика, системы пожаротушения и охраны, а также канализационная и система водоснабжения. Обновлены вентиляция и система кондиционирования.

Общая площадь комплекса теперь на пятьсот восемьдесят пять квадратов больше, чем предыдущая. Место найдется для всех. Тем более, что комфортность возросла в разы. Зарядить мобильный телефон на стойке для зарядки или отдохнуть в местах отдыха. Маломобильным группам теперь не только удобно попадать на территорию, но и вполне удобно чувствовать себя внутри - пониженные прилавки в билетной кассе, лифт, оборудованные места для отдыха и санузел. Для слабовидящих пассажиров нанесена тактильная разметка.

Открывать новые Чаны приехало начальство западно-Сибирской железной дороги в лице Александра Грицая, присутствовал на открытии и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Так изначально деревянное, а затем и небольшое здание с переменной этажностью стало современным вокзальным комплексом, и теперь на Транссибирской магистрали есть еще один уголок для доступного и комфортного путешествия по железной дороге.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
cheap-flights.app
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru