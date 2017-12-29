Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Круизы бывают не только морскими. Отправиться в увлекательное путешествие на поезде не менее интересно. В России огромное множество туристических мест, куда можно добраться по железной дороге. Но Карелия – это жемчужина среди них. Она способна покорить ваше сердце, особенно если поездка будет осуществлена в преддверии или сразу после Нового года, когда люди ждут самых необычных чудес. И они случаются, нужно только очень в это верить. Маршрут действует с 3 декабря до 25 марта, а значит, уже пора покупать билеты и собираться в дорогу. Программа рассчитана на 4 дня. Отправляется поезд с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Путешествие с комфортом

В поезде три типа вагонов – СВ, люкс и купе. Наиболее комфортабельным путешествие будет в вагоне-люкс. Они бывают разных модификаций по 4-6 купе в каждом. В каждом купе кресло, трансформирующееся в спальное место (ширина 110 см), и верхняя полка (ширина 90 см). Имеется дополнительное кресло и откидной столик. В каждом купе отдельная душевая кабина и биотуалет. В санузле теплый пол. 4-купейный вагон дополнительно оборудован салон-баром. В вагонах-СВ по 8 или 9 купе. Спальные места в зависимости от модификации вагона могут располагаться одно над другим или друг напротив друга. В начале и конце вагона есть биотуалеты. Душа в 9-купейном вагоне нет, в 8-купейном есть. Некоторые купе могут быть оснащены креслами, LCD-телевизорами, встроенными шкафами для одежды. В вагоне типа СВ общая система кондиционирования.

1-й день

Отправление поезда со Ленинградского вокзала столицы. Путешествие начинается вечером, в 21:05, поэтому питание на этот день не предусмотрено.

2-й день

Поезд прибывает в столицу Карелии – город Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера. Здесь путешественники сразу почувствуют особый карело-финский колорит. Это отражено и в национальной кухне. В Петрозаводске туристам предложат позавтракать. После принятия пищи предлагается обзорная экскурсия по городу. Маршрут познакомит гостей с основными историческими и культурными достопримечательностями Петрозаводска. Прогулка по набережной подобна посещению музея под открытым небом. Здесь установлены памятники городам-побратимам Петрозаводска. Некоторые из них очень оригинальны, настолько, что попали в список самых необычных памятников в мире. Далее путешественникам предложат посетить Национальный музей, чтобы ознакомиться с тремя важнейшими для местности историческими эпохами. Посетителей ждут древние лабиринты, средневековые рыцари, звуки традиционных музыкальных инструментов, легенды о домашних духах, таинственные карельские руны, изыски национальной кухни и многое другое. В этот же день после полудня туристы отправляются город Чална, где расположена резиденция ТалвиУкко. Так называют местного Деда Мороза. Сказочный дед покажет свои имения – настоящую оленью ферму и питомник ездовых собак породы хаски. Здесь можно покататься с горки, сделать интересные фотографии с ТалвиУкко и зарядиться позитивной энергией на весь предстоящий год. В местном ресторане «Закрома ТалвиУкко» туристам предложат пообедать. После обеда до 19:00 у отдыхающих будет возможность самостоятельно прогуляться по местности, приобрести сувениры. После этого поезд отправляется в Горный парк Рускеала.

3-й день

Гид встретит туристов на перроне в 10:20. После этого начнется организованный поход по горному парку. Туристы посетят «Мраморный каньон», где можно ознакомиться с историей горного дела, побывать в мастерской по камнеобработке, понаблюдать за работой мастера и приобрести уникальные сувениры. Вокруг отвесных мраморных скал, обрывающихся в изумрудно-зеленую воду, проложены туристические тропы, откуда можно любоваться удивительной красотой этого края. В горном парке несколько каньонов, но Мраморный – самый большой из них. Его длина 500 метров, а ширина – 100 метров. А под каньонами оборудована целая сеть штолен и искусственных туннелей – «подземная Рускеала». Подземелье освещено диодными фонарями, превращающими окружающее пространство в сказку. В 13:15 туристы снова сядут на поезд и отправятся на железнодорожную станцию Сортавалу, а оттуда в Выборг – один из самых красивых городов РФ с богатейшей многовековой историей. Архитектурный облик города не оставит никого равнодушным. В исторической части города сохранена аутентичная атмосфера прошлых столетий. Здесь царит дух средневековой Европы. Туристов ждет увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Выборга – площадям, памятникам, творениям древних зодчих из камня и гранита. Любимое строение горожан – Круглая Башня. Вы побываете и там. А с Петровской горы, где установлен памятник Петру I, сможете полюбоваться удивительным панорамным видом на Выборг. В программу также включено посещение Выборгского замка на Замковом острове. Это изюминка тура. На территории замка регулярно проводятся рыцарские фестивали и другие мероприятия в тематике Средневековья. Далее путешественникам предложат поужинать в одном из ресторанов Выборга. После чего поезд отвезет туристов обратно в Москву.

4-й день

Утром поезд привезет впечатленных путешественников в отправную точку – Ленинградский вокзал города Москвы. Питание на этот день не предусмотрено программой.

Нюансы программы

Время указано приблизительное. Поскольку предусмотрено несколько заездов в разные дни – маршрут каждого конкретного тура может быть откорректирован. Компания ОАО «ЖД» оставляет за собой право вносить изменения в программу, не изменяя при этом объем услуг и их стоимость. То есть замена должна быть равноценной. Если группа не набирается, тур могут либо отменить, либо предложить альтернативный вариант поездки по другому маршруту. Во время путешествия туристы могут переночевать в отеле Piter Inn, гостиницах «Сюртавала» или «Сеурахуоне», туристической базе «Рантала».

Стоимость тура

Ценовая политика позволяет разделить пассажиров на 2 категории – взрослые и дети до 9 лет включительно. Для взрослых цена поездки выше. При размещении в 4-местном купе она составит 32 300 рублей с человека, если купе 2-местное – 44 800 рублей. Пассажиру вагона люкс необходимо будет за ту же поездку уплатить 57 900 рублей. Путешествие в СВ-вагоне обойдется в 97 000 рублей. Дети могут путешествовать по льготным тарифам. При размещении в 4-местном купе цена тура 26 200 рублей, в 2-местном купе – 38 700 рублей. Проезд детей в вагоне люкс возможен только при размещении с 2 взрослыми. В этом случае за ребенка придется заплатить 16 800 рублей. В других случаях дети в вагоне люкс не размещаются. Это средние расценки, которые в зависимости от выбранной даты могут быть изменены. Дети младше 5 лет не могут быть участниками тура. В стоимость включено питание по программе, проезд в вагонах выбранной категории, транспортное и экскурсионное обслуживание, в том числе входные билеты на экскурсионные объекты. Все личные расходы оплачиваются дополнительно. Также важно помнить, что компания «ЖД» поддерживает динамические тарифы цен. То есть окончательную стоимость можно узнать при бронировании поездки. В случае неявки туриста к назначенному времени деньги за неиспользованные экскурсии и проезд не возвращаются.

Что взять с собой

В путешествие необходимо взять с собой зонт или дождевик на случай непогоды. Обувь и одежду лучше выбирать поудобнее, ходить на каблуках по Горному парку Рускеала или заснеженной резиденции ТалвиУкко – не лучшая идея. Также туристам нужно взять с собой ваучер-путевку туроператора, паспорт для взрослых и свидетельство о рождении для детей, полис обязательного медицинского страхования на каждого путешественника.

Дополнительные расходы

Некоторые услуги предоставляются туристам за отдельную плату:

1. За внесение изменений в уже оформленные документы для поездки – 500 рублей.

2. Экскурсия на гору Паасо оплачивается отдельно (по желанию) – 1850 рублей с каждого туриста.

3. В Новогодний заезд можно забронировать столик в вагоне-ресторане за 2500 рублей.

4. Новогодний банкет в резиденции карельского Деда Мороза оплачивается отдельно. Стоимость резервирования необходимо уточнить при бронировании тура.

Ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой

В большинстве регионов России действуют ограничительные меры, связанные с неблагополучной обстановкой из-за распространения коронавируса. Путешественники должны на этапе планирования поездки самостоятельно отслеживать противоэпидемиологические требования в регионах и городах, которые они посещают. ОАО «ЖД» не несет ответственности за несоблюдение туристами санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, и связанные с этим недопущения путешественников на объекты, посещение которых предусмотрено программой. То есть если для посещения ресторана нужен QR-код или ПЦР-тест, позаботьтесь заранее о том, чтобы он у вас был. Иначе поездка не доставит вам удовольствия, а только испортит настроение.

Если же все меры соблюдены, железнодорожный круиз «Зимний Карельский вояж» подарит вам незабываемую сказку, которая навсегда останется в вашем сердце.