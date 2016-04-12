Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Поезда серии "Сапсан" - это скоростные современные составы, созданные специально для России в Германии. С 2009 года "Сапсан" курсирует по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, а со временем маршрут продлили до Нижнего Новгорода. Кроме того, поезд делает остановки в таких крупных городах, как Тверь и Владимир. Этот состав позволяет выбрать удобное время посадки и высадки пассажиров в любое время суток и полностью обеспечить пассажиропоток. Поезд покрывает расстояние между двух главных городов страны всего за четыре часа, а иногда и быстрее, что является рекордом для железнодорожных сроков. Предлагаем ознакомиться с интересными, полезными и довольно забавными фактами об этом составе.

1. Летит как сокол

Поезд своим названием обязан птице, то есть Соколу Сапсану. Этот пернатый хищник при игре на мечах набирает скорость до 322 километров в час и считается самой быстрой птицей в мире. Конечно, поезд все равно не способен разогнать своего "тезку". Максимально допустимая скорость движения-250 километров в час, однако после модернизации линий станет возможным разгон до 330 километров в час!

2. Посадка, как подготовка к полету

"Поезд-самолет" буквально не отстает от своего небесного собрата, когда речь заходит о посадке пассажиров. Каждый пассажир проходит тщательный досмотр, а также проверяется весь багаж. Эта мера предосторожности вполне оправдана с точки зрения безопасности и абсолютно легка с точки зрения комфорта пассажиров. Осмотр каждого человека в среднем занимает не более минуты.

3. Самый медийный поезд

Поезд имеет свой собственный мини-сериал. Он состоит из пяти анимационных фильмов и называется "Сапсанчик и его друзья". Более того, поезд появляется как персонаж в других мультфильмах. Поезд также имеет свой блог и даже аккаунт в Твиттере. Все желающие могут посмотреть новости из его жизни онлайн.

4. Поезд со своим собственным праздником

17 декабря отмечается не только день рождения "Сапсана", но и День высоких скоростей. Каждый год в этот день на вокзалах отправляются и организуются праздничные мероприятия, так что многие пассажиры отправляются прямиком в красочную сказку!

5. Поезд, который извиняется за задержку

Удивительно, но "Сапсан" - это первый поезд, за задержку которого пассажиры могут получить компенсацию. Например, если поезд опоздал на полчаса-час, то возврат пассажиру составляет четверть стоимости билета. Если задержка составила один-два часа, то компенсируется половина стоимости билета. Задержка в 121 минуту уже гарантирует возврат 100% стоимости билета. Впрочем, задержки у "Сапсана" случаются довольно редко, учитывая его скоростные возможности.

6. Первый в гибком ценообразовании

Компенсации за задержки — не единственное новшество, которое "поступило" от "Сапсана" в перечень услуг ЖД. Этот поезд стал первым, для которого было создано гибкое ценообразование. Например, при покупке за 45 дней до вылета билеты обойдутся почти вдвое дешевле, чем при заказе за пару дней до поездки.

7. И снова первый в отказе от курения!

"Сапсан" стал первым в стране составом, где курение было запрещено. Позже этот запрет был подхвачен "Ласточкой" и "Аллегро", а после и поезда дальнего следования стали придерживаться данного правила.

8. Русский поезд с немецкими маршрутами

Разработкой локомотивов и вагонов "Сапсана" по специальному заказу России занималась компания Siemens AG. Даже была сделана специальная маркировка, присвоенная Velaro RUS. Поезд из 10 вагонов имеет длину 250 метров и рассчитан на 538 пассажиров, однако сдвоенный состав из 20 вагонов между Москвой и Санкт-Петербургом способен принять более 1000 пассажиров.

9. Борьба за электрички

Поначалу не все были рады запуску "Сапсана", из-за отмены электричек из Москвы в Санкт-Петербург. Недовольные горожане забрасывали поезд камнями и даже стреляли в него (к счастью, все случаи вандализма обошлись без жертв). После того как некоторые из хулиганов были пойманы и наказаны, ЖД все-таки назначили дополнительные электропоезда, в том числе курсирующие ночью, и инцидент был исчерпан. Сегодня дачники и жители пригорода могут спокойно добираться домой и на работу в нужное им время, а "Сапсан" отправляется в дальние путешествия без проблем.

10. Сила, с которой стоит считаться

Поезд движется с очень большой скоростью и создает вокруг себя мощный воздушный поток с завихрениями. Из-за этого, когда поезд подходит к станции, людям на платформе сообщают, что им нужно отойти на безопасное расстояние, хотя бы на три метра. Если не соблюдать меры безопасности, то он может сбить человека с ног воздушной волной, а может затянуть мелкие предметы под поезд. Однако подобные прецеденты случаются с поездом крайне редко и только по неосторожности людей на перроне.

11. Бесшумный поезд

При строительстве вагонов "Сапсан" использовались современные звукоизоляционные материалы и мягкий настил, поэтому наслаждаться поездкой под размеренный стук колес невозможно, он еле слышен в тишине. Но для тех, кто хочет отдохнуть и поспать, этот факт пойдет только на пользу - ничто не помешает вам расслабиться!

Если вы хотите быстро и безопасно добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, наслаждаясь при этом комфортной атмосферой, тишиной и спокойствием, то Сапсан-это то, что вам нужно!