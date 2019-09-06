Все, что нужно знать о поезде в облака.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Tren a las Nubes в провинции Сальта (Аргентина) в переводе с испанского - поезд в облака. Этот туристский маршрут привлекает путешественников со всего мира, проходит через Андский пейзаж до виадука Ла-Пыльворилья, удивительной инженерной работы в самом центре Пуны.

Сегодня опыт сильно отличается от того, который был известен в течение многих лет, когда путь был целый день на борту, а поезд возвращался поздно вечером. Настоящее приключение между горами и зигзагами, характеризующими тур, проложенный в 1920-х годах под руководством инженера Ричарда Мори.

В настоящее время большая часть маршрута осуществляется на автобусе, начиная с Сальта капитал. Только последний участок находится на борту формирования, которое сделало знаменитой ветку C-14 железной дороги генерала Бельграно.

Мистика странная, и результат не тот: чтобы утешить себя, можно сказать, что путешествие на автобусе позволяет делать остановки в некоторых панорамных точках и лучше взаимодействовать с местными жителями, которые с нетерпением ждут прибытия посетителей. Сальтенский пейзаж, со своей стороны, остается там нетронутым и величественным, независимо от того, как вы узнаете и полюбите его.

Пассажиры встречаются рано, в 6:30 на железнодорожном вокзале столицы Сальты. Это время для проверки, когда путешественники получают идентификационный браслет и знакомится с гидом, который будет сопровождать их в течение дня. Это будет человек, который поможет разгадать секреты резко меняющегося пейзажа Пунии. От первых Юнг до пустыни Кардонов.

Уже на автобусе начальная остановка прибывает чуть позже, в Кампо Кихано, когда еще ночь. Здесь находится памятник в честь Мори и немецкого паровоза, который был импортирован в 20-х годах, но не использовался.

Затем он пересекает виадук Эль Торо, где гора уже начинает предлагать магию своих многочисленных минеральных оттенков, со скалистыми профилями всех форм. Утро появляется сильно и идеально подходит для выхода и тестирования первых открыток тура. Чуть позже гид укажет, какой из бдительных силуэтов пейзажа является внушительным снегопадом Асей, высотой более 5700 метров.

Когда путешественники уже начинают узнавать друг друга и входить в доверие, это один из самых милых моментов во всей поездке, потому что здесь Фонд отца Чифри предлагает туристам “загородный завтрак”, который включает в себя горячие настои на открытом воздухе, домашний хлеб, Альфахорес и пельмени кайоте. Обычно есть ремесленники и мелкие производители, которые предлагают андские продукты - это обязательная ситуация.

В полдень автобус прибывает на станцию Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Подлинный опыт Tren a las Nubes становится все ближе и ближе, когда появляются первые деревенские дома и холмистый склон, где его имя написано гигантскими буквами. На данный момент маршрут находится на высоте 3800 метров, и высота может почувствовать себя. Чтобы не страдать от этого, следует медленно пройти по платформе до посадки в вагоны и начать последний отрезок приключения.

Теперь да, поезд приходит в движение и в течение 50 минут не остановит свой холостой ход, пока не достигнет виадука Ла-пыльца. Или да: тормозите один раз, на высоте, где находится заброшенная мина Concordia, чтобы Локомотив располагался позади и толкал поезд до конца (сойти нельзя). Это короткий участок, но впечатляющий пейзажами и высотой, пока, наконец, знаменитый виадук не появится перед глазами и не ослепит своими 63-метровыми балками, простирающимися на 223 метра и на высоте 4200 метров над уровнем моря.

Шедевр, законченный в 1932 году, где путешественников встречает группа парней, играющих андские песни. Они также интонируют сияние вместе с волнистым флагом на фоне неба.

Обряд путешественника приглашает покупать сувениры из шерсти и фотографироваться, помогая мальчикам, которые приходят со своим пламенем и овцами и населяют эти земли так же красиво, как и пустынные. Затем придется вернуться на поезд и в Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, но магия, исходящая из гор, останется нетронутой навсегда.

Когда часы бьют четыре с половиной часа дня, это время возвращения. Тот же тур, сделанный в одну сторону, развязан, но с остановкой на полпути в Санта-Роза-де-Тастиль. Там вы можете посетить пуэблито и Музей сайта, в котором рассказывается о местных руинах и роли древней деревни на маршруте Камино-дель-Инка.