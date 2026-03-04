Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Для совершения покупки вам не придется проходить утомительную процедуру регистрации. Если ваши обстоятельства изменились, вы сможете оформить возврат железнодорожных билетов в личном кабинете. Приложение создано исключительно для продажи билетов и не предполагает возможности бронирования мест на продолжительный период. Чтобы изменить выбранные места, клиенту потребуется сдать билеты и совершить новую покупку.

Воспользуйтесь банковской картой для оплаты заказа. Вы получите подтверждение совершенной покупки на электронную почту, адрес которой указан при бронировании мест.

Купить билет на поезд онлайн можно не позже чем за 15 мин и не раньше чем за три месяца до отправки поезда по выбранному маршруту на внутренних сообщениях по РФ. Правила, касающиеся международных сообщений, несколько жестче и ограничиваются двумя месяцами, а вот покупать билет на поезд в страны СНГ, Балтику и Абхазию следует не раньше чем 45 дней до отправки поезда. При этом пассажир несет полную ответственность за оформление полного пакета миграционных документов при пересечении зарубежных государств.

Анастасия Смирнова
Анастасия Смирнова
Самара
По работе отправили в командировку и кроме как поездом, другого способа добраться небыло, либо за свой счет. Давно не ездила и думала, что поиск и заказ ЖД билетов займет уйму времени и сил, но на данном сайте быстро нашла подходящий поезд и даже удобное место. В поезде работал кондиционер и было более менее чисто, доехала комфорто. Современые ЖД стали намного лучше, спасибо https://rusbiletnapoezd.ru/
Михаил Варгунин
Михаил Варгунин
Москва
Сайт удобный и быстрый, все данные для подбора поезда и маршрута есть. Нашел подходящий вариант и заказал. Билеты пришли на почту быстро. Поставлю приложение от этого сервиса, чтобы еще быстрее решать такие вопросы.
Дмитрий Маслов
Дмитрий Маслов
Санкт-Петербург
Ежегодно семьей ездим отдыхать на юг и по традиции используем для этого поезда "Комфорт" класса. Я, супруга и ребёнок занимаем почти всё купе, кроме одного места, тут уж как повезёт с соседом. Это единственное что не нравится, а остальном очень даже удобно. Раньше приходилось достаточно долго искать и подбирать оптимальный маршрут, но на этом сервисе поиск закончился довольно быстро, нашли поезд, посмотрели маршрут следования, время в пути, сразу же заказали билеты и довольные продолжили собираться в дорогу. Классный сайт!
Мирон Хомяков
Мирон Хомяков
Калининград
Раньше всегда летал на моря самолётом, но после печальных событий с авиатранспортом, решил ехать на отдых поездом. Время поездки большое, значит нужно ехать с комфортом, купил билет в вагон Комфорт. В целом поездка была приятная, температура была комфортная, выдали зубную щетку и пасту, а вот еда не очень. Несмотря на то, что покупал билеты на поезд впервые, данный сайт помог это сделать быстро и без трудностей. Порадовала возможность выбирать вагон и место. Добавлю этот сервис в закладки.
Александр Громов
Александр Громов
Казань
Часто ездим с женой путешествовать по России. И в последнее время предпочитаем именно поезда, есть в этом своя изюминка. К тому же, легко можно брать с собой нашего любимого питомца, без лишних справок от ветеринара, необходим лишь паспорт животного и билет для него. Всегда заранее ищем и заказываем билеты онлайн на этом агрегаторе, без очередей и суматохи, дома распечатали и в путь.
Юлия Устинова
Юлия Устинова
Москва
Не по собственному желанию за последний год 4 раза ездила на поезде (туда-обратно) и есть что расказать о наших железных дорогах. Поезда сильно отличаются друг от друга, при этом цены и маршруты одинаковые. В некоторых "Эконом" классах есть WiFi, а в других даже розеток нет. Если тщательно подбирать рейсы и поезда, за что спасибо данному сервису, всегда выручает, можно путешествовать в удовольствие.
2026-03-04
16:12
Управляющий совет РЖД утвердил предложение о снижении стоимости перевозок зерна из Сибири.
2026-03-04
15:50
В предверии празднования 8 Марта, Горьковская железная дорога организует торжественные мероприятия на станциях.
2026-03-04
14:36
За два месяца 2026 года объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге увеличился примерно на 7%.
2026-03-04
14:00
7 марта в Нижнем Новгороде состоится лекционное занятие на тему истории создания паровозов.
Забудьте про очереди в кассах! Мы подготовили актуальное расписание поездов, где отражены актуальные сведения по отправлению составов и наличию свободных мест. Мы создали приложение ЖД билеты онлайн, при помощи которого вы сможете запланировать поездку в любом направлении на комфортную дату.

Передвигайтесь по России или совершайте путешествия в страны СНГ, бронируя билеты в режиме онлайн, не покидая собственного дома. После установки брони на выбранные места и их оплаты вам останется распечатать билеты и предъявить их при отправлении в качестве проездного билета. Минимум формальностей для вашего спокойствия!

Для регистрации на большинство железнодорожных рейсов теперь достаточно распечатать электронный билет и предъявить его проводнику. На каждом электронном билете представлен уникальный штрих-код, который позволяет идентифицировать пассажира. Также вы можете вывести информацию о купленном электронном билете на экран своего смартфона. Экономьте свое время и берегите нервы, отказавшись от простаивания в очередях в железнодорожные кассы.

Наш сервис позволяет разработать маршрут путешествия в индивидуальном порядке, который будет включать все необходимые вам остановки и пересадки. Для подготовки маршрута через наш сервис потребуется не более десяти минут. Воспользуйтесь нашим предложением и оцените преимущества удобного интерфейса и быстрого поиска рейсов. Вы сможете составить даже самый сложный маршрут за несколько минут. Сервис автоматически подберет те рейсы, пересадки между которыми не предполагают длительного ожидания.

Вы можете оформить электронные билеты минимум за час до планируемого времени отправления состава с выбранной железнодорожной станции. Соблюдайте бдительность при заполнении формы бронирования! Пассажир самостоятельно несет ответственность за корректность указанных им персональных сведений и выбор билетов. Убедитесь, что правильно определили день и время посадки, выбрали направление движения железнодорожного состава, тип вагона и места.

После выбора билетов и установки брони у вас остается 15 минут на оплату проезда. Вы можете использовать комфортный для вас способ расчетов. Если этого времени оказалось недостаточно для оплаты билетов, то заказ будет аннулирован. Вы сможете повторно забронировать места, когда будете готовы оплатить билеты.

При совершении платежа оператор взимает сервисный сбор в размере до 15% от стоимости железнодорожных билетов. Эта сумма идет на оплату посреднических услуг, расходов на поддержку и развитие бизнеса. Сервисный сбор не взимается с детских билетов без отдельного места.

