Забудьте про очереди в кассах! Мы подготовили актуальное расписание поездов, где отражены актуальные сведения по отправлению составов и наличию свободных мест. Мы создали приложение ЖД билеты онлайн, при помощи которого вы сможете запланировать поездку в любом направлении на комфортную дату.

Передвигайтесь по России или совершайте путешествия в страны СНГ, бронируя билеты в режиме онлайн, не покидая собственного дома. После установки брони на выбранные места и их оплаты вам останется распечатать билеты и предъявить их при отправлении в качестве проездного билета. Минимум формальностей для вашего спокойствия!

Для регистрации на большинство железнодорожных рейсов теперь достаточно распечатать электронный билет и предъявить его проводнику. На каждом электронном билете представлен уникальный штрих-код, который позволяет идентифицировать пассажира. Также вы можете вывести информацию о купленном электронном билете на экран своего смартфона. Экономьте свое время и берегите нервы, отказавшись от простаивания в очередях в железнодорожные кассы.

/ Преимущества покупки жд билетов онлайн /

Наш сервис позволяет разработать маршрут путешествия в индивидуальном порядке, который будет включать все необходимые вам остановки и пересадки. Для подготовки маршрута через наш сервис потребуется не более десяти минут. Воспользуйтесь нашим предложением и оцените преимущества удобного интерфейса и быстрого поиска рейсов. Вы сможете составить даже самый сложный маршрут за несколько минут. Сервис автоматически подберет те рейсы, пересадки между которыми не предполагают длительного ожидания.

Вы можете оформить электронные билеты минимум за час до планируемого времени отправления состава с выбранной железнодорожной станции. Соблюдайте бдительность при заполнении формы бронирования! Пассажир самостоятельно несет ответственность за корректность указанных им персональных сведений и выбор билетов. Убедитесь, что правильно определили день и время посадки, выбрали направление движения железнодорожного состава, тип вагона и места.

/ Как забронировать билет на поезд /

После выбора билетов и установки брони у вас остается 15 минут на оплату проезда. Вы можете использовать комфортный для вас способ расчетов. Если этого времени оказалось недостаточно для оплаты билетов, то заказ будет аннулирован. Вы сможете повторно забронировать места, когда будете готовы оплатить билеты.

При совершении платежа оператор взимает сервисный сбор в размере до 15% от стоимости железнодорожных билетов. Эта сумма идет на оплату посреднических услуг, расходов на поддержку и развитие бизнеса. Сервисный сбор не взимается с детских билетов без отдельного места.