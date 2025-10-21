/ Новости /

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешественники на поезде Казань - Арск имеют возможность воспользоваться безвозмездной медицинской консультацией. 2025-10-21 15:03 Путешественники на поезде Казань - Арск имеют возможность воспользоваться...
В 2025 году, в ходе экологических мероприятий, железнодорожники из Свердловска посадили более 30 тысяч деревьев и кустарников. 2025-10-21 14:38 В 2025 году, в ходе экологических мероприятий, железнодорожники из...
Теперь возможно посетить Деда Мороза, отправившись на турпоезд 2025-10-21 11:55 Теперь возможно посетить Деда Мороза, отправившись на турпоезд "Зимняя...
Можно экономно перемещаться между Москвой и Ярославлем, сэкономив до 30% 2025-10-21 11:50 Можно экономно перемещаться между Москвой и Ярославлем, сэкономив до 30%
Загрузка фертилизаторов на железнодорожной сети РЖД увеличилась на 4,5% в период с января по сентябрь 2025 года. 2025-10-21 11:45 Загрузка фертилизаторов на железнодорожной сети РЖД увеличилась на 4,5% в...
Подготовка к зимнему периоду инфраструктуры Железнодорожной системы Калининграда была выполнена. 2025-10-21 10:38 Подготовка к зимнему периоду инфраструктуры Железнодорожной системы...
Подготовка Южно-Уральской железнодорожной линии к зимнему сезону подходит к концу. 2025-10-21 09:18 Подготовка Южно-Уральской железнодорожной линии к зимнему сезону подходит к...
Визит на «Остров-град Свияжск» возглавил список самых востребованных железнодорожных экскурсий в Татарстане за период с января по сентябрь. 2025-10-20 16:54 Визит на «Остров-град Свияжск» возглавил список самых востребованных...
С первого по третье ноября 2025 года путешественники из Пензы и Рузаевки имеют возможность отправиться в Уфу на специальных тематических поездах. 2025-10-20 15:10 С первого по третье ноября 2025 года путешественники из Пензы и Рузаевки...
В период с января по сентябрь пожарные составы Северной железнодорожной линии способствовали тушению 6 возгораний, произошедших в непосредственной близости от железнодорожных путей. 2025-10-20 14:53 В период с января по сентябрь пожарные составы Северной железнодорожной...
Почти двести учащихся начали свое обучение на Детской железнодорожной линии в Нижнем Новгороде в новом учебном году. 2025-10-20 14:47 Почти двести учащихся начали свое обучение на Детской железнодорожной линии...
Можно приобрести билеты на брендовые поезда из Ярославля в Москву со снижением цены до 30% до окончания года. 2025-10-20 13:19 Можно приобрести билеты на брендовые поезда из Ярославля в Москву со...
Дополнительный рейс по маршруту Иркутск – Забайкальск будет выполнен 29 октября. 2025-10-20 10:47 Дополнительный рейс по маршруту Иркутск – Забайкальск будет выполнен 29...
Транспортировка на электропоездах между Нижним Новгородом и Казанью увеличилась на 8% в период с января по сентябрь. 2025-10-20 10:10 Транспортировка на электропоездах между Нижним Новгородом и Казанью...
Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня сотрудника пассажирского подразделения холдинга «РЖД» 2025-10-17 15:36 Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня...
